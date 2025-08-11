A las 5:19 de la tarde de este lunes salió el coche fúnebre que transporta el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, asesinado recientemente. El traslado se adelanta bajo un amplio esquema de seguridad, según Caracol Radio.

De acuerdo con la información conocida, el vehículo se dirige a la funeraria Gaviria, en Bogotá, donde se llevará a cabo el arreglo del cuerpo. Posteriormente, los restos serán trasladados al Congreso de la República para los actos protocolarios correspondientes.

Cuánto durará la cámara ardiente de Miguel Uribe

Ahora, una vez que su cuerpo salga de Medicina Legal, donde se le practicará la necropsia, será llevado al Capitolio Nacional para ser velado y permitir que familiares, amigos y allegados le den el último adiós. Sin embargo, ha surgido la pregunta sobre cuánto tiempo permanecerá en cámara ardiente.

Según comunicados del Centro Democrático y datos divulgados por Noticias RCN, el legislador estará en el Congreso durante un día y medio: desde este lunes 11 de agosto a las 4:00 p. m., hasta la mañana del miércoles 13 de agosto.

La movilización y los actos de homenaje se dan en medio de la conmoción política y social que provocó el crimen del senador.

