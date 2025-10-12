La cadena de supermercados D1 lanzó una nueva tanda de promociones que rápidamente llamó la atención de los compradores por sus precios bajos y productos útiles para el hogar.

En esta oportunidad, la marca puso a la venta al menos seis artículos que no superan los 60.000 pesos, entre ellos un electrodoméstico a precio económico.

Promociones en el D1

Entre los más destacados está un exprimidor eléctrico de jugos por 39.900 pesos, perfecto para quienes disfrutan de bebidas naturales sin gastar de más. También figuran un escurridor de platos en 59.900 pesos y una tabla para cortar de doble cara con acero inoxidable por 29.900 pesos, dos productos infaltables en cualquier cocina.

La lista se completa con un tazón de cerámica con mango (500 ml) por 15.900 pesos, un bowl estampado con tapa a 9.900 pesos y un molde de silicona con figuras para gelatina o chocolate por 4.900 pesos, ideal para los amantes de la repostería casera.

Qué son tiendas ‘hard discount’

Estas promociones hacen parte del modelo ‘hard discount’, formato en el que se enmarca D1. Este tipo de tiendas se caracteriza por ofrecer productos de consumo diario a precios bajos gracias a la reducción de intermediarios, la optimización del espacio y la apuesta por marcas propias, convirtiéndose en una de las opciones favoritas de los hogares colombianos para comprar más gastando menos.

