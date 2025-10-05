Ara sorprendió a sus clientes en octubre con una movida que rompió la rutina de mercado: mientras muchos se preparan para Halloween, la cadena de bajo costo adelantó la Navidad con una serie de ofertas que ya despiertan el interés de los compradores.

(Vea también: Colombia frente al espejo global: ¿basta con crecer? Las claves para evitar el rezago económico en 2025)

Promociones y árboles de Navidad económicos en el Ara

Entre los productos destacados aparecen un árbol de 2.10 metros con 1.000 ramas y diámetro de 110 centímetros por 129.990 pesos, así como un árbol de 1.80 metros con 650 ramas por 69.990 pesos.

También hay muñecos dorados en tres diseños para el árbol, a 39.990 pesos; un tren navideño con luces y sonido por 69.900 pesos; y un set de 24 bolas navideñas en colores rojo, dorado y plateado por tan solo 14.990 pesos.

Lee También

El movimiento de Ara no solo marcó la llegada temprana de los artículos navideños, sino que también puso en vitrina precios competitivos en una época donde el ahorro es clave para las familias. Con esto, la cadena refuerza su estrategia de atraer clientes que buscan calidad a bajo costo, sin esperar a diciembre.

Qué son tiendas ‘hard discount’

Las tiendas ‘hard discount’ como Ara, D1 e Ísimo se caracterizan por ofrecer productos de consumo diario a precios más bajos que el comercio tradicional.

Su modelo se basa en costos operativos reducidos, marcas propias y un portafolio limitado, lo que les permite competir con fuerza en el mercado colombiano y convertirse en una opción de ahorro para muchas personas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.