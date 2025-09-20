Los consumidores en Colombia cuentan desde ahora con una nueva herramienta digital para planear sus compras y acceder a promociones exclusivas. Se trata de la aplicación móvil de Tiendas Ara, disponible para descarga en cualquier celular.

Cuál es la nueva herramienta del Ara

Entre sus funciones principales está el ‘Shaker’, una herramienta interactiva que consiste en agitar el teléfono para desbloquear un descuento especial, que puede alcanzar hasta el 40 % en productos de marcas propias y tradicionales.

Este beneficio cambia todos los días, lo que garantiza nuevas oportunidades de ahorro en cada jornada. Para redimirlo, basta con registrarse en la app y dar el número de cédula al momento de pagar en la tienda.

Además, la plataforma permite localizar la tienda más cercana, marcar una favorita y consultar en tiempo real los productos y promociones vigentes. De esta manera, los usuarios pueden organizar mejor su mercado y aprovechar rebajas que se actualizan diariamente.

Cuántos locales tiene el Ara

Según la compañía, la aplicación busca complementar la experiencia de compra de los más de 1.500 puntos de Ara en 350 municipios del país, acercando las promociones al usuario sin depender de visitas frecuentes o material impreso.

Con esta app, quienes buscan reducir costos en su mercado ahora cuentan con un canal adicional que ofrece descuentos diarios y exclusivos, pensado para aliviar el bolsillo de los hogares.

