Tiendas D1, Ara e Ísimo no solo se destacan en Colombia por sus precios bajos, diversificación de productos y el incremento de tiendas en diferentes partes del país, sino que sus cifras en materia de nuevos empleos tienen un impacto positivo en las regiones.

Así lo deja ver un estudio reciente del Banco de la República, que concluye que, en los últimos 5 años, el número de empleos formales en los municipios aumentó 10 % gracias al trabajo y distribución de estos negocios.

En ese sentido, y según el informe, el beneficio del negocio de los ‘hard discount’ no solo está siendo muy bien recibido entre la población por la oferta de productos, sino también por las oportunidades que generan para las familias y para el sustento de las mismas.

Tiendas D1, Ara y Ísimo, grandes generadores de empleo en Colombia

La llegada de las tiendas de descuento se ha traducido en un crecimiento exponencial en el número de puntos de venta a nivel nacional. La estrategia de alta densidad de tiendas, incluso en barrios y municipios pequeños, ha requerido una enorme fuerza laboral.

Se estima que, en conjunto, las principales cadenas de descuento han generado decenas de miles de empleos directos en un corto período. Cada nuevo punto de venta, con un promedio de 10 a 15 empleados, se suma a una red en constante expansión que requiere personal para tareas esenciales como la atención al cliente, el manejo de inventario y la gestión de la caja registradora.

Estas tiendas se han convertido en una fuente vital de primer empleo o de reubicación laboral, contribuyendo a la formalización del mercado.

Puestos de trabajo en empresas como D1 y otras cadenas en Colombia

El impacto laboral de D1, Ara y otras tiendas similares no se limita a los puestos en las sucursales. Su crecimiento ha fomentado la creación de empleo en toda su cadena de valor:

Logística y distribución: la necesidad de abastecer a la creciente red de tiendas ha creado miles de puestos de trabajo en centros de distribución, manejo de almacenes y transporte de mercancías.

la necesidad de abastecer a la creciente red de tiendas ha creado miles de puestos de Proveedores y productores : al ser compradores a gran escala, estas tiendas se han convertido en socios estratégicos de pequeños y medianos productores colombianos, impulsando su producción y, en consecuencia, la necesidad de más trabajadores en el sector agroindustrial y manufacturero.

: al ser compradores a gran escala, estas tiendas se han convertido en socios estratégicos de pequeños y medianos productores colombianos, impulsando su producción y, en consecuencia, la necesidad de más trabajadores en el sector agroindustrial y manufacturero. Puestos corporativos: para gestionar una operación de tal magnitud, las empresas han tenido que construir estructuras corporativas robustas, generando empleos en áreas como administración, finanzas, recursos humanos, marketing y tecnología.

