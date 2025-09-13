La cadena de supermercados Ara amplió su portafolio de productos con dos artículos diseñados para el cuidado personal y que también pueden servir como herramienta de trabajo para quienes buscan emprender.

Promociones de máquinas para cortar pelo

El primero es una máquina cortapelo pequeña, que incluye tres guías de corte, aceite lubricante y cepillo de limpieza. Su principal ventaja es la portabilidad, pues funciona con batería y ofrece hasta 8 horas de autonomía.

Tiene un valor de 39.990 pesos y resulta práctica para perfilar barba, frente o cortes bajos gracias a su tamaño compacto.

La segunda es la máquina cortapelo grande, que incorpora cuatro guías de diferentes medidas (1.5, 3, 4.5 y 6), aceite, cepillo de limpieza y cable USB. Un punto a favor es que se carga con cable tipo C y brinda 3 horas de autonomía.

Por su tamaño y diseño está pensada para cortes de cabello completos, siendo más versátil para uso frecuente. El precio es de este producto es de 69.990 pesos.

Qué es una tienda ‘hard discount’

Ara es una cadena de supermercados de formato ‘hard discount’, modelo de negocio que se caracteriza por ofrecer precios bajos en productos de consumo diario, con una selección limitada pero práctica para el bolsillo de los clientes.

