No es un secreto que la temporada navideña es una de las más esperadas por los comercios en Colombia, y este año, los supermercados Olímpica no han esperado hasta diciembre para encender el espíritu festivo. Con la frase que es usada por la emisora que lleva el mismo nombre “desde septiembre se siente que viene diciembre”, la cadena ha iniciado una campaña que resuena con la nostalgia y la anticipación de las fiestas.

La premisa es clara: mientras más temprano empiecen los descuentos, más tiempo tienen los consumidores para planificar sus compras de fin de año. Las ofertas se centran en productos clave para el hogar, el trabajo y el día a día. La estrategia de los descuentos es perfecta para quienes quieren ir adelantando sus regalos o para invertir de una vez con una plata que tengan ahorrada.

Olímpica ha sabido leer esta tendencia y ha adaptado su estrategia de mercadeo para resonar con el sentir del consumidor. Al lanzar descuentos tan pronto, no solo se están adelantando a su competencia, sino que también están demostrando un profundo entendimiento de la psicología del comprador colombiano. De esta manera, estos son los productos que están con descuentos de hasta el 50 %:

Televisor LG 50 pulgadas 'Smart' Tv 4K: precio final de 1′519.900 pesos.

Celular Moto G04S: precio final de 383.952 pesos.

Celular iPhone 16 Pro Max 256GB: precio final de 5′519.900 pesos.

Nevera Midea no 'frost inverter' 266 litros: precio final de 1′555.000 pesos.

Lavadora Lg 19 kilos: precio final de 1′842.445 pesos.

¿Cuándo son los ‘precios rojos’ en Olímpica?

Los ‘precios rojos’ de Olímpica son un evento muy esperado por los consumidores colombianos, ya que representa una de las temporadas de descuentos más significativas del año para esta cadena de supermercados. . Generalmente, esta campaña comercial se lleva a cabo durante el mes de septiembre, aunque las fechas exactas pueden variar ligeramente cada año. Es una estrategia de la compañía para impulsar las ventas y ofrecer a los clientes la oportunidad de adquirir una amplia gama de productos a precios considerablemente rebajados, desde alimentos y artículos de aseo hasta electrodomésticos y tecnología.

A lo largo de los años, ha ganado gran popularidad debido a la magnitud de los descuentos que se aplican a diversas categorías de productos. Para los compradores, esta temporada es una excelente oportunidad para planificar sus compras de gran volumen, renovar su hogar o simplemente aprovechar las ofertas en productos de consumo diario.

¿Quién es el dueño de almacenes Olímpica?

Almacenes Olímpica es propiedad de la influyente familia Char, oriunda de la costa Caribe. Fuad Char, es la figura central del Grupo Empresarial Olímpica. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar este conglomerado, que además de las tiendas y droguerías, incluye empresas en sectores como el financiero, con Serfinanza, y el deportivo, al ser el máximo accionista del equipo de fútbol Junior de Barranquilla.

La historia del grupo se remonta a la década de 1950, cuando el padre de Fuad Char, Ricardo, fundó un negocio en Barranquilla que sentaría las bases de lo que hoy es un emporio.

