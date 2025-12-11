En un mundo en rápida transformación tecnológica, la integración de la inteligencia artificial (IA) y de herramientas digitales avanzadas está reconfigurando el mercado laboral global.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Diez carreras que no se deben estudiar ni de chiste en 2026; son las favoritas de estudiantes)

La IA no solo está automatizando procesos, sino también orientando a los estudiantes hacia áreas profesionales con alta demanda para el año 2026, cuando se espera que la digitalización y la sostenibilidad marquen las tendencias académicas y laborales.

Para ChatGPT modelos de IA y estudios de mercado que consideran factores como automatización, transición energética, salud digital y seguridad informática. En este contexto, las profesiones tecnológicas ocupan un lugar destacado y ofrecen perspectivas de crecimiento internacional y local en los próximos años.

Lee También

¿Cuáles son las diez carreras más recomendadas para estudiar en 2026?

La carrera con mayor proyección es la ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Se prevé un aumento continuo de la automatización, lo que impulsa la necesidad de especialistas capaces de diseñar, entrenar y supervisar sistemas inteligentes aplicables en sectores como salud, finanzas, manufactura y servicios.

Entre las diez carreras más rentables para estudiar en 2026 figuran:

Ingeniería en inteligencia artificial y aprendizaje automático

Ingeniería de IA generativa y prompt engineering

Ciencia de datos y analítica

Ciberseguridad con enfoque en IA

Ingeniería de software orientada a cloud computing y sistemas distribuidos

Robótica y automatización

Energías renovables e ingeniería ambiental

Biotecnología y bioingeniería

Diseño de experiencia de usuario (UX/UI)

Logística y gestión de cadenas de suministro

La ciencia de datos y la analítica se ubican entre las áreas más solicitadas. Las organizaciones dependen cada vez más del análisis predictivo para tomar decisiones estratégicas, por lo que se requiere dominio en estadísticas, programación y manejo de grandes volúmenes de información.

El incremento de ciberataques y la digitalización masiva convierten la ciberseguridad en una de las disciplinas prioritarias, ya que las empresas necesitan proteger infraestructuras críticas y datos sensibles.

Asimismo, el desarrollo de software enfocado en sistemas distribuidos y nube sigue siendo esencial para la transformación digital en instituciones públicas y privadas.

¿Carreras enfocadas en medicina siguen siendo solicitadas?

El sector salud no pasará de moda, según la IA; sin embargo, debe incorporar nuevas herramientas tecnológicas, con medicina y enfermería enfocadas en telemedicina y sistemas de apoyo basados en IA.

De igual manera, áreas como psicología con especialización en comportamiento digital y diseño UX/UI reflejan la creciente intersección entre tecnología y experiencia humana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.