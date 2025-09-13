Adquirir un computador sigue siendo una tarea complicada en Colombia, ya que por el precio de importación, la tecnología que hay actualmente y las grandes marcas que hay, estos equipos llegan bastante costosos y por eso a muchas personas se les complica.

De hecho, por más de que los establecimientos comerciales sacan promociones y descuentos, igual siguen por encima del millón de pesos y por eso no es suficiente, aunque ahora hay algunas soluciones.

Tal como compartió la página Price It, que se encarga de encontrar lugares con promociones, descuentos y más, hay un sitio en Bogotá en el que liquidan computadores corporativos y que quedan en menos de 500.000 pesos, lo cual ya los hace mucho más asequibles.

Este sitio está ubicado en la carrera 16 #79-81, cerca de Unilago, y cuenta con computadores que son usados, pero que se encuentran en excelentes condiciones.

Allí hay computadores de las principales marcas tecnológicas del mundo, como Lenovo, HP y Dell, que en otros comercios pueden costar hasta más de 6’000.000 de pesos y allí, por ser usados, pueden costar incluso la mitad.

Además de los portátiles, también hay torres, impresoras y más que pueden servir tanto para el uso personal como para una empresa, pues así se pueden ahorrar unos cuantos pesos.

Finalmente, lo más importante es que en este sitio dan un año de garantía precisamente porque son computadores corporativos que tienen una durabilidad mucho mayor.

Qué revisarle a un computador usado

Comprar un computador usado puede ahorrarle dinero, pero exige precaución. Estos son algunos temas para tener en cuenta y que no se le vuelva un dolor de cabeza:

Estado físico: inspeccione la carcasa, pantalla, teclado y puertos en busca de daños, rayones o piezas sueltas. En ‘laptops’, verifique las bisagras y la batería. Conecte el cargador para confirmar que funciona correctamente.

inspeccione la carcasa, pantalla, teclado y puertos en busca de daños, rayones o piezas sueltas. En ‘laptops’, verifique las bisagras y la batería. Conecte el cargador para confirmar que funciona correctamente. Especificaciones y rendimiento: asegúrese de que el procesador, RAM, almacenamiento y gráfica cumplan tus necesidades. Encienda el equipo y pruebe su velocidad con programas básicos. Verifique que el sistema operativo esté actualizado y sea original.

asegúrese de que el procesador, RAM, almacenamiento y gráfica cumplan tus necesidades. Encienda el equipo y pruebe su velocidad con programas básicos. Verifique que el sistema operativo esté actualizado y sea original. Historial : pregunte por el tiempo de uso, reparaciones o daños previos. Revise el número de serie y, si es posible, solicite la factura original para descartar que sea robado.

: pregunte por el tiempo de uso, reparaciones o daños previos. Revise el número de serie y, si es posible, solicite la factura original para descartar que sea robado. Disco duro y ‘software’: use herramientas como CrystalDiskInfo para chequear el estado del disco duro o SSD. Confirme que no haya sectores defectuosos y que el software no sea pirata, ya que esto afecta la seguridad.

use herramientas como CrystalDiskInfo para chequear el estado del disco duro o SSD. Confirme que no haya sectores defectuosos y que el software no sea pirata, ya que esto afecta la seguridad. Pruebas de funcionamiento: conecte dispositivos a los puertos USB, HDMI o Ethernet. Prueba el teclado, trackpad, Wi-Fi, Bluetooth, cámara y micrófono para asegurar que todo funcione.

conecte dispositivos a los puertos USB, HDMI o Ethernet. Prueba el teclado, trackpad, Wi-Fi, Bluetooth, cámara y micrófono para asegurar que todo funcione. Precio: compare el precio con el mercado de equipos similares. Negocie si hay defectos o faltan accesorios. Pregunte por alguna garantía, aunque sea breve.

Con una revisión cuidadosa del estado físico, rendimiento, historial y precio, minimizará riesgos. Si no está seguro, consulte a un técnico antes de comprar.

