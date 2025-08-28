Makro, que hará una buena inversión para remodelar sus tiendas, anunció que desde el 29 de agosto y hasta el 2 de octubre de 2025 tendrá ofertas especiales y dinámicas en las que los clientes podrán ganarse mercados de hasta 700.000 pesos y hasta un viaje a Estados Unidos.

La cadena ‘retail’ explicó en un comunicado que durante esas fechas, los clientes que hagan compras superiores a 300.000 pesos tendrán la oportunidad de girar la ruleta en el quiosco virtual de la tienda para ganarse hasta el 100 % del valor de su mercado (si el costo no sobrepasa los 700.000 pesos). Para esta actividad la compañía dispuso un límite de hasta 500 mercados.

Asimismo, los participantes tendrán la opción de hacer parte del sorteo de un viaje al centro de visitantes de la Nasa, en Estados Unidos, por tres noches y cuatro días.

La compañía anunció que tendrá descuentos de hasta el 50 % en cientos de productos de varias categorías, como:

Alimentos.

Aseo personal y del hogar.

Despensa familiar.

Bebidas.

Productos no alimenticios.

Esta celebración de la empresa se hace bajo la campaña “Makro también es mikro”, con la que se busca que los hogares colombianos se acerquen para comprar sus productos individuales, sin necesidad de adquirir ninguna membresía, y no solo tener una oferta mayorista.

“En estos 30 años hemos evolucionado para ser más cercanos y versátiles. Queremos que todos los colombianos, desde grandes negocios hasta familias, vivan una experiencia de compra eficiente, con precios competitivos y opciones para cada necesidad”, dijo en el comunicado Nicolás Tobón, CEO de Makro Colombia.

¿Quién es el dueño de Makro Colombia?

La propiedad de este supermercado no recae en manos colombianas, sino que pertenece al conglomerado SHV Holdings, una empresa familiar de origen neerlandés.

SHV (Steenkolen Handels-Vereeniging) es una firma privada holandesa fundada en 1896 que, con el tiempo, diversificó sus actividades hacia sectores como comercio, petróleo, transporte, alimentos y servicios financieros. Aunque su origen estuvo ligado al comercio de carbón, fue en 1968 cuando inauguró el concepto ‘Cash and carry’ bajo la marca Makro.

