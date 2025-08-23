Los clientes de Ara tienen una nueva oportunidad de equipar su cocina y el hogar con productos de la reconocida marca Oster a precios que llaman la atención.

La cadena de supermercados lanzó su semana de ‘Imperdibles’, una campaña en la que destacan descuentos en electrodomésticos funcionales, prácticos y de buena calidad, todos con valores que no superan los 200.000 pesos.

Promociones de electrodomésticos en el Ara

La iniciativa busca acercar a los hogares colombianos herramientas que faciliten las labores diarias de cocina y cuidado del hogar, sin necesidad de hacer grandes inversiones. Desde batidoras y licuadoras hasta planchas y cafeteras, la selección incluye referencias de uso frecuente y características que las hacen atractivas para quienes buscan practicidad y durabilidad.

Entre las ofertas más destacadas están:

Batidora de inmersión con pica todo : cuenta con dos batidores y control de velocidades. Precio: $129.900 .

Exprimidor de cítricos : capacidad de 500 ml, compacto y fácil de usar. Precio: $69.900 .

Cafetera de 5 tazas : incluye ventanilla para ver el nivel del agua y filtro reutilizable. Precio: $99.900 .

Licuadora cromada de dos velocidades : vaso de vidrio, pulveriza el hielo en segundos y tiene control giratorio. Precio: $199.900 .

Panini grill compacta : perfecta para preparar sánduches de manera rápida y versátil. Precio: $199.900 .

Plancha rosada o verde: depósito de agua de 160 ml y control de temperatura para distintos tipos de tela. Precio: $59.900.

Las promociones hacen parte de la estrategia de Ara para ofrecer productos de marca reconocida a precios accesibles. La campaña estará disponible por tiempo limitado en gran parte de sus tiendas en el país.

