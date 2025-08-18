La cadena de supermercados Ara dio a conocer nuevas ofertas dentro de su semana de ‘Imperdibles’, una estrategia con la que busca mover diferentes categorías de productos a precios reducidos.

En esta ocasión, los artículos para la habitación fueron los protagonistas. Los precios van desde los 19.000 pesos hasta los 70.000 pesos en diferentes productos.

Promociones en el Ara para renovar el cuarto

Entre lo destacado, se encuentran opciones como la manta viajera, con un valor de 19.990 pesos, y el set de dos almohadas por el mismo precio. También se incluyó la almohada viscoelástica en 39.990 pesos y un protector de colchón doble en 44.990 pesos.

Para quienes buscan renovar su cama, la compañía sumó un juego de sábanas dobles por 44.990 pesos y un edredón doble con fundas a 69.990 pesos.

Estas referencias hacen parte de la campaña semanal que la cadena activa en todo el país, en la que diferentes productos se ofrecen por tiempo limitado.

