En julio de 2025, los usuarios de Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira recibieron un alivio económico con la reducción de la tarifa plena de energía, que pasó de $ 938 a $ 885 por kilovatio-hora, es decir, $ 53 menos, apunta la CREG en un informe citado por Portafolio.

Esta disminución, ya reflejada en las facturas, se logró gracias a un fallo judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico que eliminó un recargo por pérdidas eléctricas que solo aplicaba en la región Caribe.

La acción popular fue impulsada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, añadió ese diario.

El impacto del descuento varía según el consumo, pero se estima un ahorro mensual entre el 5 % y el 12 %, especialmente relevante en medio de las altas temperaturas que elevan el uso de aire acondicionado y ventiladores, con sensaciones térmicas de hasta 38 °C.

Más allá del beneficio inmediato, la decisión sienta un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores y en la búsqueda de mayor equidad en las tarifas eléctricas, apuntó ese medio.

Esta medida se suma a un proceso de estabilización tarifaria: en julio de 2024 hubo una reducción del 4 %, en marzo de 2025 la tarifa se acercó al promedio nacional y entre mayo y junio de 2025 se desmontó el régimen especial, eliminando sobrecostos históricos.

