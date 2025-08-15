Un presunto ladrón de cable de fibra óptica sufrió una fuerte descarga eléctrica al manipular una caja de alto voltaje en la carrera 30, cerca de Paloquemao, en Bogotá, según informó el periodista Jairo Pulgarín, quien difundió un video del hecho en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo un equipo especializado trata de sacar a hombre de la caja de alta tensión que está sobre el andén. Se presume que recibió la descarga, aparentemente mientras intentaba sustraer material de la instalación.

El suceso provocó conmoción entre transeúntes y obligó a la intervención de organismos de socorro, lo que ocasionó afectaciones momentáneas en la movilidad del sector.

Qué se sabe de la persona electrocutada en la 30

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes y reiteran que la manipulación no autorizada de redes eléctricas o de telecomunicaciones representa un alto riesgo para la vida. Así mismo, se desconoce el estado de salud del presunto ladrón, aunque tal parece que la descarga fue fatal.

