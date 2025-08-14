En la ciudad de Bogotá, un conductor de la plataforma Didi sufrió un angustioso suceso que se convirtió en un secuestro y robo de su vehículo. Este hecho revela los extremos peligros a los que se enfrentan los conductores de estas plataformas digitales en zonas vulnerables de la ciudad.

“Empezó su servicio a las 3:45 de la madrugada con destino al barrio Villa Diana en la localidad de Usme, pero nunca llegó a su destino”, según reportó su esposa a sus compañeros conductores de Didi, miembros de la red de apoyo conocida como ‘Los Picaminosos’. Su vehículo fue hallado abandonado, totalmente desvalijado y lejos del sitio donde debería estar, según la traza de GPS, lo que alertó a sus compañeros sobre lo que verdaderamente estaba sucediendo, de acuerdo con el informe de El Tiempo.

La red de apoyo Los Picaminosos fue clave en la recuperación del conductor, su rápido y eficaz accionar evitó un desenlace doloroso. Casi mil miembros de esta red se movilizaron para rastrear al conductor, una búsqueda que duró más de 15 horas y que incluyó inspecciones de calles, consultas a los vecinos e incluso la revisión de cámaras de seguridad privadas, de acuerdo con el periódico.

Alejandro Quiroga, coordinador de ‘Los Picaminosos’, en entrevista con el citado medio, afirmó que sin la red de apoyo, la situación podría haber sido diferente: “No sabemos qué hubiera ocurrido, trabajamos de manera honesta en una actividad que tiene riesgos serios y pocas alternativas laborales. Esta red de apoyo nos une y nos protege frente a la violencia urbana”.

El operativo de rescate, ejecutado por el Gaula de la Policía, se produjo a partir de la información recabada por ‘Los Picaminosos’, la noche del día del secuestro alrededor de las 8:00 p. m., logrando liberar en el interior de una casa abandonada al conductor que se encontraba maniatado, con lesiones evidentes y claramente afectado, de acuerdo con el informe periodístico.

“Estaba amordazado de manos, pies y boca. Tenía marcas profundas en la piel por las ligas que lo apretaban. Apenas podía sostenerse en pie. Había pasado más de 12 horas en ese encierro sofocante”, indicó Quiroga sobre los detalles de cómo encontraron al conductor, a quien llevaron a un centro médico, donde se le hicieron los exámanes pertinentes, según el medio de comunicación.

Al día siguiente, el conductor estuvo bajo custodia policial donde presentó la denuncia y comenzó un proceso legal. Mientras tanto, la Policía sigue trabajando para dar con los responsables, sin haber realizado capturas hasta el momento.

