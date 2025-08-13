Sobre la tarde de este miércoles 13 de agosto se reportó un problema en la movilidad de la avenida NQS (carrera 30) de Bogotá, por una protesta en inmediaciones del estadio El Campín.

La eventualidad, presentada desde antes de las 6 de la tarde, se ha llevado a cabo exactamente en el sentido sur-norte, por lo que los vehículos que transitan por esa calzada han quedado totalmente detenidos. Mientras, los miembros de tránsito están desviando el flujo vehicular hacia las vías cercanas al recinto deportivo.

Debido a la situación, Transmilenio tuvo que cerrar sus estaciones Movistar Arena, Campín y 7 de agosto, mientras varios de sus buses están amontonados y sin poder avanzar. De acuerdo con la empresa de transporte público, 1’212.000 usuarios han resultado afectados por el incidente, ya que el represamiento está desde la calle 6 hasta la Escuela Militar, en la calle 80.

Noticia en desarrollo…

