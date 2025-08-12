Desde su cuenta oficial de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a las declaraciones de Donald Trump, quien tildó a la capital de Colombia como “uno de los peores lugares del mundo”.

(Vea también: Trump enviará a peso pesado al funeral de Miguel Uribe, pero no habría reunión con Petro)

“Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo. Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta, y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas. Miramos de nuevo al futuro con esperanza. Acá están pasando muchas cosas buenas”, indicó Galán.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Bogotá?

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, levantó polémica al hablar de Bogotá, pero no en buenos términos en lo que a seguridad se refiere, y la comparó con Washington D.C. y Ciudad de México.

“La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Ciudad de México, algunos de los lugares que se oye hablar de ser los peores lugares de la Tierra” y añadió que la capital estadounidense ha sido “tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre”, indicó Trump, según recogió CNN.

Este señalamiento fue parte de su argumento para justificar el control federal directo de las fuerzas de seguridad en Washington D.C., donde, según su criterio, agudizantes problemas de violencia y criminalidad han estallado recientemente.

* Pulzo.com se escribe con Z