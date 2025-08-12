En un gesto de respaldo institucional y solidaridad con el pueblo colombiano, el Gobierno de los Estados Unidos enviará una delegación de alto nivel para asistir al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras haber sido víctima de un atentado en Bogotá.

La delegación estadounidense estará encabezada por Christopher Landau, actual subsecretario de Estado, según informó Semana. Su presencia representa un fuerte mensaje de apoyo bilateral en medio de una crisis política y social que ha conmovido profundamente a la nación sudamericana.

Junto a Landau, también estará presente Berni Moreno, senador de origen colombiano, quien ha manifestado públicamente su cercanía con Colombia y su admiración por el liderazgo de Uribe Turbay, según recogió Red + Noticias.

Para el citado medio, también hará presencia Rubén Gallego, de madre colombiana, en el último adiós al candidato presidencial que tendrá lugar el próximo miércoles 13 de agosto.

Según confirmó la Embajada de Estados Unidos en Colombia, esta visita busca condenar los actos de violencia política y acompañar a la familia Uribe Turbay en este momento de duelo nacional. La delegación también incluirá funcionarios del Departamento de Estado y asesores en temas de democracia y seguridad regional.

Subsecretario de Estado de EE. UU. no se reuniría con Gustavo Petro

Según información preliminar, no se contempla una reunión de la comitiva de Estados Unidos que llegará a Colombia con el presidente Gustavo Petro y hasta el momento solo estaría presente en el funeral.

Por otro lado, el mencionado canal indicó que los parlamentarios que estarán en Bogotá tenían en su agenda una visita a Cartagena, por lo que tuvieron que cambiar tiquetes.

