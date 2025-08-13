La inquietud se apoderó de los residentes del barrio Soledad Norte, en la localidad de Engativá, Bogotá, después de que un sujeto intentara robar un supermercado de frutas y verduras armado con una subametralladora provista de un silenciador, un arma de gran poderío bélico, cuyo uso está altamente restringido.

El hombre irrumpió en el local y, desafiante frente a la mirada atónita de los presentes entre los que se encontraban clientes y vecinos, usó su arma para amenazar a los empleados del supermercado e instarles a entregarle el dinero de las ventas. Sin embargo, la comunidad reaccionó y logró detener al presunto delincuente antes de la llegada de la fuerza policial.

“Estábamos realizando patrullajes en la zona cuando recibimos la alerta a través de la central de radio, al llegar al lugar nos encontramos con que la ciudadanía ya había inmovilizado al sospechoso”, dijo la teniente coronel de Policía Metropolitana de Bogotá Paula Guiza. En el operativo subsiguiente, la Policía incautó la subametralladora con el supresor de sonido, un hecho que resalta el alto grado de peligro e ilegalidad del acto delictivo.

Este incidente es una alarmante muestra de la circulación de armas de alto calibre en las calles, una tendencia poco usual e indudablemente peligrosa para la seguridad pública. Según datos de la Estación de Policía de Engativá, en lo que va de 2025, se han registrado 1.010 capturas por distintos delitos y se han decomisado 49 armas de fuego ilegales en la localidad, según informó Infobae.

La colaboración de la comunidad en este incidente es un ejemplo palpable de la importancia del reporte oportuno a las autoridades policiales. “Agradecemos la actitud valiente de la comunidad y reforzamos nuestro llamado para que continúen informando sobre cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos a través de la línea de emergencia 123, con el objetivo de mantener segura nuestra zona”, mencionó el vocero policial a El Tiempo.

La @PoliciaBogota capturó a un hombre señalado de cometer un hurto a un negocio del barrio Soledad Norte, de la localidad de Engativá. El sujeto fue sorprendido llevando una subametralladora. pic.twitter.com/oXI3P8V1S3 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) August 13, 2025

