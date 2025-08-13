La inseguridad en Bogotá no deja de ser un tema preocupante, sobre todo en momentos en el que el país llora la muerte de Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en el sector de Modelia, occidente de la ciudad, el pasado 7 de junio. En medio de sus honras fúnebres, en la capital se han dado situaciones graves que siguen sembrando el temor.

(Vea también: Sale sorpresiva hipótesis en crimen de joven de 16 años en Bogotá; habló de un “homicidio”)

Según informó el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, una balacera se registró en el barrio Ciudad Montes, más exactamente en la avenida Primero de Mayo con carrera 41, en la localidad de Puente Aranda, donde un hombre que se habría robado una camioneta Toyota murió en el interior del vehículo después de una cinematográfica persecución que terminó costándole la vida.

Los hechos se extendieron por varias cuadras y se necesitó de varios policías y hasta vigilantes de conjuntos que ayudaron en la persecución. En medio de esa situación se presentaron cruces de disparos y de un momento a otro la camioneta Toyota se detuvo, lo que produjo extrañeza, de acuerdo con la citada emisora.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gato Gómez (@gatonoticiasbogota)

Al verificar lo sucedido por parte de las autoridades, se encontró al hombre con varias heridas de bala y sin signos vitales, pese a que se trasladó a un centro médico cercano, donde se habría confirmado su muerte, de acuerdo con la cadena radial.

Debido a esta situación, el sector de la de Primera de Mayo tuvo que ser cerrado mientras el CTI de la Fiscalía hizo la respectiva inspección de la escena. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.