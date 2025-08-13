Un caso de intolerancia con desenlace fatal se registró en el barrio 7 de Agosto, en Bogotá, donde Daniel Felipe Zapata, de 22 años, perdió la vida presuntamente a manos de su jefe. El joven estaba trabajando como tramitador de temas de movilidad en el barrio 7 de Agosto y, al parecer, fue atacado con un arma blanca luego de tener una discusión por una supuesta deuda de $ 5.000.

Según el testimonio de un familiar, Zapata había acordado con su empleador repartir las ganancias a partes iguales, sin importar el monto. El conflicto surgió cuando, por no realizar unas improntas, se produjo un faltante que el jefe le reclamó insistentemente a través de mensajes de WhatsApp. Posteriormente, cuando estuvieron cara a cara la pelea continuó y lo que comenzó como un intercambio verbal terminó escalando hasta la agresión física.

De acuerdo con el relato, el presunto agresor llegó al lugar donde se encontraba la víctima, visiblemente alterado. La discusión subió de tono y, en medio del enfrentamiento, el hombre sacó un cuchillo y le dio una puñalada en el pecho.

Gravemente herido, Daniel Felipe logró llegar por sus propios medios al hospital de Chapinero, pero la complejidad de la lesión obligó a remitirlo al hospital Simón Bolívar, donde finalmente falleció.

Allegados del joven aseguran que él era hijo único y el principal sustento de su madre. Debido a la grave situación ahora exigen que el hecho no quede impune. También lamentan que una amistad de dos años con el presunto responsable haya terminado en tragedia.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el crimen y judicializar al agresor, mientras la comunidad del 7 de Agosto expresa su indignación por un episodio de intolerancia que, aseguran, pudo haberse evitado.

Qué debe ser hecho en caso de ser herido con arma blanca

La seguridad de la escena debe ser asegurada antes de recibir o dar ayuda. Los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123. La herida debe ser presionada suavemente con un paño limpio o gasa para controlar la hemorragia. Si un objeto permanece incrustado, no debe ser retirado, ya que podría aumentar el sangrado. El sangrado debe ser controlado aplicando presión constante alrededor del objeto, si es posible. El área lesionada debe ser inmovilizada para evitar más daño interno. Las manos deben ser lavadas o guantes deben ser usados para prevenir infecciones. El paciente debe ser mantenido acostado, con las piernas ligeramente elevadas, salvo que la herida esté en el torso y dificulte la respiración. Los signos vitales deben ser observados continuamente hasta que llegue ayuda médica. El traslado a un centro médico debe ser realizado por profesionales de salud para recibir atención inmediata.

