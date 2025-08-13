La violencia que azota al suelo mexicano volvió a cobrar la víctima de un artista, en hechos que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades de ese país.

(Vea también: Hombre murió luego de golpiza que le dieron sus hijos: la víctima los había denunciado 10 veces)

El mundo del rock urbano está de luto, luego del asesinato de Óscar Lerma, reconocido artísticamente como ‘Guadaña Jr.’, quien fue atacado con arma de fuego la noche del pasado 10 de agosto en Cuautitlán Izcalli. De acuerdo con información publicada por Noticias RCN, el hecho ocurrió en el parqueadero del recinto cultural La Lonita, donde el cantante se presentaría junto a otros artistas.

Según testigos consultados, el artista, hijo del fallecido David Lerma ‘Guadaña’, de la Banda Bostik, se encontraba dentro de su carro cuando fue interceptado por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones. Los disparos se escucharon dentro del lugar, lo que llevó al equipo de logística a evacuar de inmediato al público siguiendo protocolos de seguridad.

Lee También

En un mensaje divulgado por el Centro de Espectáculos Cuautitlán, se confirmó el deceso del músico expresando sus condolencias a familiares y seguidores: “En paz descanse. El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo afuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, desviviendo a ‘Guadaña Jr.’ Los acompañamos en su dolor”.

La muerte del joven intérprete causó conmoción en la escena musical, especialmente porque ocurría poco más de tres meses después del fallecimiento de su padre, uno de los referentes del rock mexicano. El ataque ocurrió minutos antes de que ‘Guadaña Jr.’ subiera al escenario, en un evento que prometía reunir a decenas de seguidores del género.

La Banda Bostik, agrupación a la que perteneció David Lerma, también se pronunció sobre el crimen a través de un comunicado. En el texto, anunció la cancelación de una firma de autógrafos prevista para el 11 de agosto y pidieron respeto para la familia: “En los próximos días, los integrantes de la agrupación emitirán un comunicado oficial con el fin de aclarar la situación y evitar que continúe la polémica en la que nos hemos visto involucrados. Agradecemos profundamente su respeto, su comprensión y su apoyo en este momento tan delicado”.

Las autoridades locales no han entregado mayores detalles sobre los responsables del ataque ni el posible móvil del hecho, por lo que la investigación continúa recogiendo pruebas en el lugar y testimonios de personas allegadas al reconocido artista mexicano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.