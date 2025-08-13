En Bogotá existe un lugar para entrenar como atleta profesional sin gastar un solo peso: la pista de atletismo de la Unidad Deportiva El Salitre. Es un espacio seguro, iluminado y abierto al público, donde en solo 40 minutos de ‘running’ puedes quemar entre 400 y 600 calorías, según estimaciones del American Council on Exercise, dependiendo de tu peso, ritmo e intensidad.

Pero aquí no se trata solo de correr: se trata de ganar salud y años de vida. Un estudio publicado en el Journal of the American College of Cardiology, que analizó a más de 55.000 adultos durante 15 años, reveló que quienes corren regularmente tienen un 30 % menos de riesgo de muerte por cualquier causa y un 45 % menos de mortalidad cardiovascular, incluso si solo corren menos de 10 minutos al día.

Los beneficios no paran ahí. La investigación médica ha demostrado que correr fortalece el corazón, mejora la circulación, ayuda a regular la presión arterial y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Además, según un meta-análisis publicado en Sports Medicine, el ‘running’ es uno de los ejercicios más efectivos para el control del peso y la prevención del envejecimiento prematuro.

Y no es solo el cuerpo el que se transforma: tu mente también. El ejercicio aeróbico como correr aumenta la producción de endorfinas, serotonina y endocannabinoides, sustancias que elevan el ánimo y reducen el estrés. Un estudio de la University of British Columbia encontró que incluso una sola sesión puede mejorar el estado de ánimo y reducir síntomas de ansiedad. A mediano plazo, el running también potencia la memoria, la atención y la calidad del sueño, y si se realiza al aire libre, estos beneficios se multiplican gracias al contacto con la naturaleza.

Entrenar en compañía potencia todavía más los resultados. Investigaciones en psicología del deporte han demostrado que correr en grupo eleva la motivación, el compromiso y el rendimiento, además de generar una sensación de comunidad y bienestar emocional.

La pista de atletismo de El Salitre reúne todas las condiciones para lograrlo: superficie sintética profesional, iluminación nocturna, seguridad y zonas de entrenamiento complementarias. Está ubicada en la Avenida 68 #63-41, administrada por el IDRD, y abre los martes y jueves de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. Solo necesitas llevar tenis de suela lisa, tu documento de identidad y estar afiliado a EPS o Sisbén.

En resumen: 40 minutos en esta pista pueden ser la chispa que transforme tu cuerpo, tu salud y tu mente. Sin excusas, sin barreras y sin gastar un peso, tienes a tu alcance un entrenamiento que científicamente está demostrado que te hará vivir más y mejor.

