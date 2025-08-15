Escrito por:  Redacción Bogotá
Ago 15, 2025 - 8:59 am

El sur de la capital fue escenario de un choque múltiple que alteró la tranquilidad de los habitantes y transeúntes que se movilizaban por la avenida Boyacá con calle 4 sur, en el sentido sur-norte.

Allí, tres buses de servicio público (dos SITP y un colectivo), un automóvil particular y un taxi chocaron violentamente dejando, por ahora, un total de 29 heridos, que viajaban en los dos vehículos que colisionaron.

Videos y fotos compartidas por usuarios de redes sociales mostraron los estragos del incidente vial, en el que los dos buses quedaron destrozados luego del impacto que el colectivo recibió con más fuerza e hizo que toda su parte frontal quedara rota.

Noticias Caracol informó que en el punto del accidente hay varias ambulancias y que, de hecho, las autoridades tuvieron que acordonar el área mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes y se retiran los vehículos.

La movilidad en el lugar se encuentra totalmente afectada en el sector, por lo que las autoridades reportan trancones y piden a los conductores evitar esa zona para que el embotellamiento no se prolongue.

