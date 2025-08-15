El sur de la capital fue escenario de un choque múltiple que alteró la tranquilidad de los habitantes y transeúntes que se movilizaban por la avenida Boyacá con calle 4 sur, en el sentido sur-norte.

(Vea también: Grave accidente en Bogotá entre rutas escolares deja un muerto: hay fuertes imágenes)

Allí, tres buses de servicio público (dos SITP y un colectivo), un automóvil particular y un taxi chocaron violentamente dejando, por ahora, un total de 29 heridos, que viajaban en los dos vehículos que colisionaron.

Videos y fotos compartidas por usuarios de redes sociales mostraron los estragos del incidente vial, en el que los dos buses quedaron destrozados luego del impacto que el colectivo recibió con más fuerza e hizo que toda su parte frontal quedara rota.

Lee También

Fuerte accidente en la avenida Boyacá, pasando la primera de Mayo, colisión entre varios vehículos dos de ellos de transporte público, reportan varios heridos pic.twitter.com/IxvP6ce8uQ — Que pasó en Villavo informativo (@PasoVillavo) August 15, 2025

🚨#Atención | A esta hora se registra grave accidente en Boyacá con 1ª de Mayo, sentido norte. Autoridades piden tomar el carril rápido. Hay varios pasajeros heridos pic.twitter.com/uVaEcTit5q — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 15, 2025

@BogotaTransito grave accidente avenida Boyaca con primera de mayo involucrado dos buses de de SiTP y un bus de servicio urbano que quedó incrustado entre los articulados varias personas heridas #movilidadBogota pic.twitter.com/KlvfXtAwld — LDM (@LauWearsPrada) August 15, 2025

🚨#Atención 🚨 Se reporta un accidente múltiple en la Avenida Boyacá, cerca al puente de la Primera de mayo pic.twitter.com/xOQI3XkoJU — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 15, 2025

[08:15 a.m.] #MovilidadAhora se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, bus colisiona contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur – Norte. Ambulancias en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada. ⭕Ruta alterna: carrera 68. pic.twitter.com/1TqmZfN4VY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 15, 2025

Noticias Caracol informó que en el punto del accidente hay varias ambulancias y que, de hecho, las autoridades tuvieron que acordonar el área mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes y se retiran los vehículos.

La movilidad en el lugar se encuentra totalmente afectada en el sector, por lo que las autoridades reportan trancones y piden a los conductores evitar esa zona para que el embotellamiento no se prolongue.

* Pulzo.com se escribe con Z