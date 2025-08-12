En zona rural del Tolima se registró un trágico incidente que cobró la vida de Andrea del Pilar Fandiño Palacios, docente y geóloga de la Universidad Nacional, quien fue víctima de un ataque de un enjambre de abejas. Según el reporte médico, la profesora sufrió más de 200 picaduras únicamente en el rostro, lo que provocó una intoxicación grave por la alta cantidad de veneno en su organismo.

De acuerdo con Gabriela Delgado, decana de la Facultad de Ciencias, la docente se encontraba realizando actividades académicas en compañía de otros dos profesores cuando, de forma repentina, fueron atacados por las abejas. El episodio le causó una reacción severa que derivó en inflamación extrema y dificultad respiratoria, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro médico en Ortega.

El ataque ocurrió el martes en horas de la noche. Hacia las 9:10 p. m., los médicos determinaron que la paciente requería ser llevada a una Unidad de Cuidados Intensivos para recibir atención especializada. La Universidad Nacional, al conocer la situación, coordinó apoyo técnico a distancia por parte del decano de Medicina, Fernando Gálvez, con el fin de orientar a los profesionales que la atendían.

La mañana siguiente, alrededor de las 10:00 a. m., se inició el traslado a un hospital con UCI; sin embargo, durante el recorrido, Fandiño sufrió un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal de salud, la cantidad de veneno recibido hizo imposible revertir la situación.

“La evolución no fue favorable, y las intervenciones médicas no resultaron efectivas por la cantidad de veneno que recibió”, señaló la decana Gabriela Delgado.

La docente, egresada de la Universidad Francisco José de Caldas y estudiante de maestría en Geología, dejó una profunda huella en su comunidad académica. El Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional expresó su pesar en un comunicado:

“Su sonrisa, calidad humana y amor incondicional por la Geología marcaron para siempre a quienes la conocimos. Nos deja el ejemplo de una vida dedicada con pasión a su profesión. Acompañamos a su familia, amigos, colegas y estudiantes en este momento tan difícil. Su luz y legado permanecerán siempre en nuestra memoria”.

Qué debe ser hecho en caso de ser picado por un enjambre de abejas

El área debe ser abandonada inmediatamente para evitar más picaduras.

La ayuda de otras personas debe ser solicitada si no es posible alejarse solo.

Los aguijones visibles deben ser retirados con cuidado, usando una tarjeta o el filo sin corte de un objeto, evitando apretarlos.

Las zonas afectadas deben ser lavadas con agua y jabón para prevenir infecciones.

El hielo debe ser aplicado sobre las picaduras para reducir la hinchazón y el dolor.

Los movimientos bruscos deben ser evitados para no atraer más abejas.

La ropa ajustada debe ser aflojada y el refugio en un lugar cerrado debe ser buscado.

Los síntomas de reacción alérgica deben ser observados (dificultad para respirar, hinchazón de cara o lengua, mareos).

En caso de reacción grave, los servicios de emergencia deben ser contactados de inmediato marcando el 123.

El seguimiento médico debe ser realizado incluso si los síntomas parecen leves.

