Han sido, de nuevo, horas difíciles para el Gobierno Nacional, toda vez que continúan los ecos por la demora del jefe de Estado en hacer públicas sus condolencias por la muerte de Miguel Uribe Turbay, quien falleció en la madrugada del pasado lunes 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Pero también siguen las voces de rechazo por los nombramientos de Petro a algunos de sus personajes más cercanos, en puestos de gran relevancia a nivel nacional y que manejan un importante poder dentro de la Casa de Nariño, como fue el caso de la llegada de Alfredo Saade al Gobierno, en el cargo de jefe de despacho, que pidió que el mandatario esté “20 años” en el poder.

El pastor tiró una perla que creó indignación, al poner al mismo nivel de riesgo “montar bicicleta” y ejercer la política en Colombia:

“La política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que haya aumentado el miedo a los candidatos, toda actividad tiene un riesgo, manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse o tropezarse o que lo atropelle un vehículo y más nuestra actividad en un país convulsionado desde hace 200 años. Haremos un consejo de seguridad nacional donde el presidente dará las directrices, que es salvaguardar la vida y bienes de todos los colombianos y más los que aspiran a ser presidente de la República”, expresó Saade.

Ese tipo de comportamientos han hecho que hasta los más acérrimos partidarios de Petro se pregunten si fue una buena idea nombrar al pastor en un cargo tan relevante para el Gobierno, en un año definitivo para el actual presidente y en el que debe cerrar con decoro el primer cuatrenio de un mandatario de izquierda en Colombia.

Yo me pregunto si hay alguien en la zurdería que realmente apoye la presencia de Saade en el gobierno. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 12, 2025

Una de ella fue la escritora Margarita Rosa de Francisco, quien expresó en redes su descontento. La otrora actriz sentenció con una pregunta el sentir de los votantes de izquierda sobre el papel de Saade, hasta ahora, en la Casa de Nariño:

“Yo me pregunto si hay alguien en la zurdería que realmente apoye la presencia de Saade en el Gobierno”, escribió De Francisco.

Con ese cuestionamiento, se apreciaron todo tipo de respuestas a la publicación, entre quienes apoyan la labor del pastor y su fidelidad con el presidente, y los votantes que no ven con buenos ojos el reciente nombramiento de Petro:

“Me parece que su desempeño ha sido hasta ahora bueno, por lo menos leal con el presidente”, “Ni a Saade ni a Quintero. Peores que Roy o Benedetti”, “a mí me parece que por lo menos ha asumido el papel de defender al Presidente Petro, “¿Aparte de Petro? No sé”, se lee en algunos comentarios en el post.

