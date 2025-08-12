Este martes, en el Capitolio Nacional, se lleva a cabo la cámara ardiente en honor a Miguel Uribe, fallecido el lunes tras dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe. Durante la jornada del lunes, familiares, amigos y figuras políticas lo despidieron, aunque persistieron tensiones políticas pese a los llamados a evitar confrontaciones.

Se prevé que hoy asista más ciudadanía que líderes políticos, para darle una despedida solemne. El ingreso al recinto será por la Plaza de Bolívar, con un dispositivo de seguridad dispuesto desde las 8:00 a. m., coordinado por la seguridad nacional.

Mujer que viajó de Casanare a Bogotá para funeral de Miguel Uribe insultó a petristas

Luz Marina fue una de las asistentes a la cámara ardiente en el Capitolio del Congreso y su historia llamó la atención. En entrevista con Blu Radio, esta mujer relató que viajó desde el municipio de Aguazul, Casanare, a Bogotá para despedir a Miguel Uribe.

“Es un muchacho, por eso cuando entré me conmoví tremendamente porque es como si nos hubiera arrebatado un hijo a cada casa, a cada familia de Colombia. Quiero invitar a la juventud, a los que votaron por este Gobierno tan atroz, unámonos en una sola bandera por Colombia, porque este varón que nos quitaron defendía a nuestro país, a nuestros policías, a nuestros gobernantes”, explicó en la mencionada emisora.

Luz Marina remarcó que en los tres años que lleva Gustavo Petro en el poder han asesinado muchos líderes sociales e hizo énfasis en el fortalecimiento de las guerrillas. “Este Gobierno actual tiene que ser quitado”.

Contó que llegó al Congreso con su maleta y tuvo que pedir que se las guardaran, pues no podía entrar con ellas al recinto. Se mostró conmovida por lo que le sucedió al precandidato presidencial.

Además, contó que va a estar este miércoles en la Catedral, donde se harán las exequias de Uribe Turbay. Al parecer, Gustavo Petro también asistirá a este sitio, por lo que Felipe Zuleta le consultó qué haría ella en este caso.

“Le diría que no sea un hipócrita, que no sea una persona de doble moral. Bueno, claro que ya sabemos este varón cómo es. Pero sí, tengo la gallardía de decirle en la cara lo que es, es un corrupto”, dijo. En ese momento, Néstor Morales le recordó que se trata de una iglesia, por lo que hay que mantener la compostura.

Frente a esto, Zuleta le preguntó a la mujer si sabía chiflar y Morales le pidió que no incite a eso. “Las palabras de Claudia, la esposa de Miguel Uribe, lo dijo claramente, no nos podemos rebajar a lo que han hecho los que siguen a Petro, que son solo unos gamines de la calle“, mencionó.

Néstor Morales hizo énfasis en que el funeral de mañana “no vaya a quedar opacado por un par de rechiflas”.

