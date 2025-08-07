El presidente Gustavo Petro sí ha hecho muchos cambios, pero de ministros. En sus 3 años de Gobierno, han pasado 56 personas por los diferentes ministerios, demostrando una inestabilidad que se evidencia en la poca ejecución de los recursos públicos, el cumplimiento de las promesas hechas en campaña y varios problemas internos que ha tenido desde que asumió como presidente desde el 7 de agosto del 2022.

La lista de los ministros es larga y las razones de su inestabilidad, muy variables. Del primer gabinete que eligió el presidente (en su mayoría personas con experiencia en gobiernos anteriores y pertenecientes a varios partidos políticos que terminaron apoyando a Petro en la parte final de la campaña presidencial) al actual gabinete (en el que hay fieles seguidores y amigos de años atrás del presidente) hay una gran diferencia.

En el camino, las personas han renunciado al Gobierno han dado diferentes razones. Imposibilidad para acercarse al presidente, incomprensión con los criterios del mandatario e implicaciones de terceros son los más comunes. Los que han salido por decisión del presidente, ha dicho él, es porque buscan un beneficio propio y no están ceñidos al plan de gobierno o porque no han cumplido con los pedidos de Petro.

Esta es la lista completa de los ministerios y de los ministros que han pasado por el Gobierno:

Ministerio del Interior: Alfonso Prada (ago 2022 – mayo 2023); Luis Fernando Velasco (mayo 2023 – jul 2024); Juan Fernando Cristo (jul 2024 – feb 2025); Armando Benedetti (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio de Cultura: Patricia Ariza (ago 2022 – feb 2023); Jorge Zorro (interino: feb 2023 – ago 2023); Juan David Correa (ago 2023 – feb 2025); Yannai Kadamani Fondrona (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes (ago 2022 – abr 2023); William Camargo (may 2023 – jul 2024); María Constanza García (jul 2024 – ene 2025); María Fernanda Rojas (ene 2025 – en el cargo).

Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria (ago 2022 – feb 2023); Aurora Vergara (mar 2023 – jul 2024); Daniel Rojas Medellín (jul 2024 – en el cargo).

Ministerio de Hacienda: José Antonio Ocampo (ago 2022 – may 2023); Ricardo Bonilla (may 2023 – dic 2024); Diego Guevara (dic 2024 – ); Germán Ávila (mar 2025 – en el cargo).

Ministerio de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva Durán (ago 2022 – feb 2024); Luis Gilberto Murillo (feb 2024 – ene 2025); Laura Sarabia (ene 2025 – jun 2025); Rosa Yolanda Villavicencio (jul 2025 – en el cargo).

Ministerio de Justicia: Néstor Osuna (ago 2022 – jul 2024); Ángela María Buitrago (jul 2024 – jun 2025); Luis Eduardo Montealegre (jul 2025 – en el cargo).

Ministerio de Salud: Carolina Corcho (ago 2022 – may 2023); Guillermo Alfonso Jaramillo (may 2023 – en el cargo).

Ministerio de Minas y Energía: Irene Vélez (ago 2022 – jul 2023); Andrés Camacho (ago 2023 – feb 2025); Edwin Palma (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Germán Umaña (ago 2022 – jun 2024); Luis Carlos Reyes (jul 2024 – may 2025); Diana Marcela Morales Rojas (jun 2025 – en el cargo).

Ministerio de Vivienda: Catalina Velasco (ago 2022 – 23 jul 2024); Helga Rivas (jul 2024 – en el cargo).

Ministerio del Deporte: María Isabel Urrutia (ago 2022 – feb 2023); Astrid Rodríguez (mar 2023 – feb 2024); Luz Cristina López (mar 2024 – feb 2025); Patricia Duque (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio de las TIC: Sandra Urrutia (sep 2022 – may 2023); Mauricio Lizcano (may 2023 – ene 2025); Belfor García Henao (ene 2025 – en el cargo).

Ministerio de Ciencia: Arturo Luna (ago 2022 – may 2023); Yesenia Olaya (may 2023 – en el cargo).

Ministerio de Agricultura: Cecilia López (ago 2022 – may 2023); Jhenifer Mojica (may 2023 – ago 2024); Martha Carvajalino (ago 2024 – en el cargo).

Ministerio de Defensa: Iván Velásquez (ago 2022 – feb 2025); Pedro Sánchez (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio del Trabajo: Gloria Inés Ramírez (ago 2022 – feb 2025); Antonio Sanguino (feb 2025 – en el cargo).

Ministerio de Ambiente: Susana Muhamad (ago 2022 – feb 2025); Lena Yanina Estrada Añokazi (feb 2025 – ago 2025, renunció) más la encargada Irene Vélez desde 5 ago 2025.

Ministerio de la Igualdad: Francia Márquez (jun 2023 – feb 2025); Carlos Rosero (feb 2025 – ago 2025); Juan Carlos Florián (ago 2025 – en cargo).

Esta altísima rotación de ministros ha tenido como consecuencia que no se le ha podido dar continuidad a varias políticas públicas porque si bien hay un plan del Gobierno, cada ministro suele llegar con sus ideas y plan de ejecución. Además, también hay un tiempo de aprendizaje porque, en su mayoría, los elegidos por el presidente llegaron por primera vez a un cargo de tanto nivel, lo que también los obliga a aprender cómo funciona el Estado por dentro.

La alta rotación de ministros ha sido una de las críticas que le han hecho al presidente. De hecho, en un reciente informe de La República en el que los líderes económicos y empresarios del país opinaron y calificaron la gestión de los ministros (algo que usualmente el periódico), una de las críticas es que no se alcanzaban a aprender los nombres de los principales de las carteras, cuando ya el mandatario los estaba cambiando.

Y aunque es normal que el presidente decida cambiar algunos funcionarios de los diferentes ministerios, Petro está superando por mucho a sus antecesores. Iván Duque nombró cerca de 40 ministros en sus 4 años de presidencia y Juan Manuel Santos (que duró 8 años en la Casa de Nariño) tuvo entre 60 y 65 personas, si se suman directores de departamentos que luego se volvieron ministerios.

¿En qué ministerio han pasado más personas?

Estos son en los que más ha habido rotación en los tres años de mandato:

Ministerio del Interior

Ministerio de Cultura

Ministerio de Transporte

Ministerio de Hacienda

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Deporte

¿Cuál ministro duró menos tiempo?

Curiosamente, la ministra que menos duró en su cargo fue Laura Sarabia, quien en su paso por la cancillería duró solo 5 meses. Sin embargo, durante casi dos años y medio, ella, dicen diversas fuentes, fue la mujer más cercana al presidente. De hecho, lo acompañó en varios viajes y es acusada por otros ministros de haber manejado a su antojo la agenda presidencial y mantener aislado al mandatario.

Además de su paso por la cancillería, ella fue la jefe de despacho, luego fue directora de Prosperidad Social, posteriormente pasó al Departamento Administrativo de la Presidencia.

Sus diferentes cargos siempre la hicieron una persona cercana al mandatario y fue su más fiel escudera. No obstante, cuando llegó a la Cancillería le tocó sortear uno de los momentos más críticos del Gobierno frente a la diplomacia internacional, que fue cuando el presidente, vía X, se negó a recibir un avión con deportados colombianos desde Estados Unidos.

Otros ministros que duraron poco en el cargo fueron Zorro (interino en el de Cultura), Rosero (en Igualdad) y Estrada (en Ambiente).

¿Cuál ministro ha durado más tiempo?

Iván Velásquez, en el Ministerio de Defensa, duró dos años y seis meses en el cargo, siendo, hasta el momento, el que más se ha mantenido en su puesto. Sin embargo, Guillermo Alfonso Jaramillo y Olaya, en Salud y Ciencia, respectivamente, pueden superar a Velásquez.

Fracaso en el Ministerio de la Igualdad

Crear un ministerio desde cero era un desafío para el Gobierno que le apostó en legislar a favor de las comunidades negras, indígenas, LGBTI y otros sectores que históricamente se habían sentido excluidas de las decisiones presidenciales. La gran gestora frente al Gobierno y la opinión pública debía ser Francia Márquez, que además es la vicepresidenta.

Sin embargo, el desafío la superó. Ella no pudo establecer las bases para crear un ministerio sólido, que pudiera responder a las necesidades de la población que, mayormente, votó a su favor. De hecho, su visibilidad en el Gobierno se vino a menos y terminó provocándole importantes molestias con el presidente.

Recientemente, al Ministerio de la Igualdad llegó Juan Carlos Florián. Conoce al presidente desde hace más de 10 años y creció siendo activista de la comunidad LGBTI, sin embargo, su llegada a esta cartera está marcada por la polémica. A este exactor de contenido para adultos, el presidente lo quería hace rato en el ministerio, pero —según dijo el mismo Petro— no lo habían permitido por su pasado en la industria. Más allá de su pasado, las dudas están porque el gran problema que ha tenido el Ministerio de la Igualdad es la falta de ejecución y Florián no tiene mucha experiencia en el ámbito público, mucho menos en la consolidación de un ministerio.

