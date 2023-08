Al llegar al poder en 2022 Gustavo Petro conformó un gabinete ministerial integrado por 18 personas de diferentes orillas políticas a las que les delegó la misión de poner en marcha las transformaciones sociales que prometió en campaña. Pero cumplir esa tarea se ha dificultado debido a los constantes cambios que él mismo ha ordenado, pues en un año nombró a 29 ministros y solo mantiene a siete de los que arrancaron con él.

Así lo detalló un informe que realizó el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, en el que se planteó que la rama Ejecutiva atraviesa por una “crisis de gobernabilidad”, debido a que en apenas un año el presidente ha puesto a 96 personas diferentes a dirigir sus ministerios y viceministerios lo que, según concluyó el congresista opositor, estaría provocando una inestabilidad institucional por la constante rotación.

(Vea también: De Sarabia a Irene Vélez: los altos funcionarios que Petro ha tenido que sacar de su gobierno por escándalos)

Estos datos sobre movimientos en las diferentes carteras del Gobierno los recopiló el parlamentario por medio de 117 derechos de petición, con los que se confirmó que Petro es el mandatario que más cambios de jefes de carteras ha hecho en su primer año en el poder, en comparación con sus antecesores. Esto podría generar desarticulación y retrasos en la ejecución del presupuesto y las políticas públicas, según reclamó Cadavid.

Al conformar su primer gabinete el jefe de Estado sorprendió al nombrar como ministros a profesionales que no eran propiamente de su orilla política como Alejandro Gaviria (Educación), José Antonio Ocampo (Hacienda) y Cecilia López (Agricultura) que aportaban otro punto de vista y sopesaban un poco las posturas más activistas y polémicas de Carolina Corcho (Salud) e Irene Vélez (Minas y Energía).

Sin embargo, esa diversidad ministerial no duró mucho, ya que el 27 de febrero de 2023 el mandatario hizo su primer remezón ministerial en el que salió Gaviria por cuenta de sus críticas al interior del Ejecutivo contra la reforma a la salud –que lideraba Corcho– a la que se oponía. También salieron las ministras Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte).

Ese primer remezón sacó a la luz varias polémicas del Gobierno, pues además de que Petro relevó a Gaviria por sus reparos a la reforma al sistema de salud, Urrutia fue señalada por la Fiscalía por contrato sin cumplimiento de requisitos legales por la presunta celebración de 106 contratos de prestación de servicios antes de dejar la cartera del Deporte.

Por su parte, Ariza se mostró sorprendida con su salida y aseguró que se la confirmaron unos minutos antes de que el mandatario hiciera el anuncio oficial. Después de que la sacaron reveló que su plan para fortalecer el sector cultural se quedó en el aire porque el presidente ni siquiera le daba una cita para hablar, con lo que se confirmó un teléfono roto.

Y ese fue solo el comienzo, ya que en abril Petro anunció el segundo remezón ministerial en el que cortó otras cabezas justo después de informar en su cuenta en X (antes Twitter) sobre la ruptura de la coalición de gobierno, porque consideró que los partidos tradicionales estaban impidiendo el trámite de sus reformas sociales en el Congreso.

2. La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el dia de hoy por decisión de unos presidentes de partido. Alguno de los cuales amenaza a la mayoría de su propia bancada — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 26, 2023

En ese segundo remezón salieron Ocampo (Hacienda) y López (Agricultura), quienes también se oponían a la reforma a la salud; así como los ministros del Interior (Alfonso Prada), Salud (Carolina Corcho), Ciencia (Arturo Luna), TIC (Sandra Urrutia) y Transporte (Guillermo Reyes).

Este nuevo recorte de personal también tuvo detrás algunas polémicas al interior del Gobierno, pues Corcho salió porque partidos como La U la tildaron como una ministra que no escuchaba, mientras que Reyes dejó su cargo salpicado por un escándalo al usar un avión que le facilitaba un contratista del Invías.

Entre tanto, la salida de López generó ruido porque era la encargada de liderar asuntos de tan importantes como la compra de tierras y proyectos productivos del sector agricultor, que eran claves para poner en marcha la reforma rural que tenía como principal bandera la compra de 3 millones de hectáreas que venderían los ganaderos.

Luego, en julio, renunció la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien estuvo en el ojo del huracán después de que se conoció que habría usado su posición de poder para que un funcionario dejara salir del país a su hijo menor de edad sin los documentos en regla y tras conocerse que su esposo recibió un millonario contrato con el Estado sin reportar el conflicto de interés.

Todos estos movimientos hicieron que Petro sumara 29 ministros en el lapso de tan solo un año en el poder y tras esos cambios recurrentes aseguró que se equivocó al incluir a personas de otros sectores dentro de su primer gabinete.

“Ha pasado un año. Yo voy a decir que cometí un error histórico. La idea de hacer un acuerdo nacional (…) yo la traduje en el primer gabinete, atrayendo sectores que no estuvieron conmigo. Proponiendo algo que ha terminado siendo una ingenuidad. Pero lo hice de buena fe”, le aseguró el mandatario a Cambio este fin de semana.

Más allá de los intereses políticos, lo grave de estos múltiples cambios es que en la práctica el hecho de sacar un ministro se traduce en cortar un proceso administrativo que ya se estaba adelantando. Además, tras este primer año al Gobierno se le ha cuestionado por la baja ejecución presupuestal de la mayoría de las carteras (ver Radiografía), algo que Petro se ha negado a reconocer ante la opinión pública.

Y la puerta sigue abierta a la posibilidad de hacer más cambios. Esto se lo dejó claro el mandatario en los últimos días a sus ministros, ya que en los consejos que realiza semanalmente ha estado presionando por resultados y aseguró que no le temblará la mano para sacar a más personas, incluso lo ha dejado claro en sus discursos públicos.

“Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Ese es el cumplimiento del programa de Gobierno. Ustedes lo vigilarán”, planteó el presidente durante el discurso que dio en las marchas a las que convocó el pasado 7 de junio para defender sus reformas sociales.

Lo llamativo del caso es que aunque incluso le ha pedido la renuncia protocolaria a la totalidad del gabinete, como ocurrió en su segundo remezón, hay siete jefes de cartera que ha mantenido en sus cargos desde el comienzo de su mandato.

Los que han logrado hacerle el quite a los recortes han sido Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), Néstor Osuna (Justicia), Iván Velásquez (Defensa), Germán Umaña (Comercio), Gloria Inés Ramírez (Trabajo), Susana Muhamad (Ambiente) y Catalina Velasco (Vivienda), pero el presidente sigue dispuesto a recortar más personas si no satisfacen sus expectativas o si no avanzan las reformas en el Congreso. Incluso, según dicen algunos congresistas, varios de ellos están en la cuerda floja.

Lee También

67 viceministros y contando

En su informe el representante Cadavid resaltó que aunque los ministros son las caras más visibles del gabinete, también se ha registrado una permanente rotación de sus más inmediatos colaboradores, los viceministros, que se encargan de apoyar a los jefes de las carteras en temas como la formulación de proyectos y el desarrollo de políticas públicas, lo que considera que genera inestabilidad en las instituciones.

De acuerdo con el informe el jefe de Estado ha hecho 67 nombramientos en 27 viceministerios estudiados, dentro de los cuales solo cinco viceministros han permanecido en su cargo en lo corrido del periodo presidencial de Petro. Además, se detalló que en el último año el Gobierno ha tenido 28 viceministros encargados.

“De 27 viceministerios estudiados, solo en ocho no ha habido viceministros encargados, sin embargo, por esos 8 viceministerios han pasado 13 viceministros en propiedad”, resalta el informe que plantea que por cuenta de esta permanente rotación se está generando una ruptura en la continuidad en los procesos que se llevan en cada ministerio.

En ese sentido, se detalló que la cartera más afectada por estos permanentes cambios de viceministros es la de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el cual se han registrado nueve nombramientos en los dos viceministerios.

“Los viceministerios del Ministerio de Ciencia que más han tenido cambios son el de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, con cinco nombramientos, y el de Conocimiento, Innovación y Productividad, en el que se han presentado cuatro nombramientos”, señala el informe.

Esta situación resulta alarmante frente a los retos trazados en materia de ciencia y educación por parte del Gobierno, ya que el propio presidente ha asegurado que este ministerio durante su mandato tiene que convertirse en una cartera que llevará la tecnología a los campos para potenciar la producción agrícola y fortalecer la ciencia en las universidades del país.

Además, en las respuestas entregadas por el Gobierno en los derechos de petición se confirmó que incluso hay un viceministerio que actualmente está acéfalo aunque es estratégico para el mandatario. Se trata del de Energía, que según el informe tuvo como encargado a Cristian Andrés Díaz Durán entre el 27 de enero hasta el 1° de agosto, pero actualmente no tiene doliente.

Resulta llamativo que esa dependencia no tenga viceministro actualmente, ya que se trata de un frente clave para la promesa de cambio del mandatario en lo relacionado la transición energética, una bandera que Petro defiende en todos los escenarios internacionales en los que participa.

“La cantidad de carbón que hay debajo de La Guajira, si se consumiese, mata a toda la humanidad, a través de la crisis climática. Y ni se diga si le sumamos el petróleo venezolano. El camino que este Gobierno ha escogido es propiciar la transición”, aseguró el mandatario en junio pasado en su discurso en La Guajira.

Y la dependencia que está acéfala no ha sido ajena a las polémicas, pues la primera viceministra de Energía que Petro nombró, Belizza Ruiz, renunció a su cargo en enero pasado en medio de una dura pelea con la entonces ministra Irene Vélez,a quien señaló de irregularidades.

(Lea también: Reforma laboral de Petro: ¿cuál será el tiempo máximo que podrá trabajar un empleado?)

Entre ellas, Ruiz aseguró que Vélez presentó informes que al parecer contenían datos imprecisos y además planteó que ponía funcionarios ‘a dedo’ en las juntas directivas de las electrificadoras, algo que tildó de irregular y peligroso.

Pese a estas cifras que muestran permanentes cambios e inestabilidad de los funcionarios en sus cargos, el presidente Petro insiste en que su gobierno sí está ejecutando y asegura que incluso lo hace mejor que los anteriores. “El gobierno de Iván Duque ejecutó menos que lo que nosotros llevamos para el periodo y el de Juan Manuel Santos tuvo un año que fue mejor, que es el 2015 y los demás no fueron mejores”, defendió en Cambio el mandatario este sábado.