El presidente Gustavo Petro ha buscado, desde que subió al poder, hacer una clase de cambios en Colombia que, según él, beneficiarían a miles de ciudadanos para que se reduzca la desigualdad social y el trato sea el mejor para todos.

Sin embargo, estas reformas propuestas han sido muy polémicas, ya que aunque muchos consideran que son buenas y ayudarían a muchas personas, otros, como los líderes de los distintos gremios, creen que eso por el contrario afectaría y tendría resultados negativos para la economía, la sociedad y más factores.

Una de las reformas más controvertidas ha sido la de salud, con la cual, según el Ministerio de Salud, “se busca mejorar las condiciones de acceso a las familias más humildes y pagar puntualmente a hospitales y clínicas“.

Sin embargo, dentro de dicha reforma estaría escrito que se acabarían las EPS tal y como se conocen actualmente, una idea muy criticada porque los expertos aseguran que no sería bueno que el gobierno tome el mando del servicio de salud.

Según explicó el presidente Gustavo Petro en dialogo con la revista Cambio, esto debe ser así porque la operación de estas entidades, tal como está funcionando actualmente, es insostenible y con el tiempo todas se van a quebrar.

“Con el sistema de EPS ya se ha demostrado que es como un dominó, una va tumbando a la otra. ¿Por qué? Porque cuando una quiebra, y el 80 por ciento ha quebrado, los afiliados de esa pasan a otra que designa el Gobierno. Si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban por sí mismas porque es un modelo económico insostenible”, explicó el mandatario.

Y agregó: “Cuando ellos añaden la utilidad a esa comisión, que es lo que deberían ganarse de acuerdo a la ley, vienen unos procesos que son los que los matan. Entonces la plata va desapareciendo y cae la ficha. Y cae sobre otro, y cae sobre otro y cae sobre otro“.

Por otro lado, sobre cómo funcionaría la reforma a la salud, Petro explicó: “La EPS ya no es aseguradora, sino que es administradora y empieza por la atención primaria con unos contratos que se pagan. Eso frena lo que hoy se produce. No digo que no se vayan a producir nuevos problemas, porque siempre habrá, pero digamos, frena el problema actual. Las EPS no quieren porque quieren mantener el principio de utilidad, que es un principio de enriquecimiento y que está desatando la crisis en el sistema de salud“.

Por lo pronto, la Ley 339 de 2023, que es en la que se desarrollará esta reforma, se encuentra en plenaria de la Cámara de Representantes para ver si avanza y se termina aprobando.