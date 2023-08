En 2022, durante la campaña presidencial, fue la primera vez que Íngrid Betancourt se refirió a una situación de la que dice haber sido testigo cuando encontró a Petro “tirado en el piso”, mientras él ejercía funciones diplomáticas en Bélgica y ella iba con un grupo de colombianos a una visita oficial al Parlamento Europeo.

La excandidata fue muy criticada por haber hablado de un episodio personal en plena disputa política, en especial porque, al parecer, incluía temas de salud mental que no se deben tratar a la ligera.

Las elecciones pasaron, ella se retiró de la contienda y Petro fue elegido presidente, aunque meses más tarde la campaña del Pacto Histórico fue cuestionada y ella volvió a hablar del tema y de supuestas adicciones del mandatario.

Este domingo, Betancourt dio una entrevista en Semana sobre el episodio; según dijo, no puede saber “si son temas depresivos o de adicción”, pero sí contó lo que pensó: “De ahí, uno puede especular: ¿qué le pasó? ¿Estaba depresivo? ¿Tomó mucho licor la noche anterior? El problema es que esto es repetitivo”.

La excandidata se extendió un poco más sobre la escena que vio: “Él, simplemente, estaba ido, estirado en el suelo. […] Él no estaba consciente, estaba tirado en el suelo de la sala, durmiendo, ido, no sé. No estaba en su cuarto. Si él hubiera estado enfermo, habría reaccionado y habría dicho alguna cosa, pero estaba fuera de circuito. No reaccionaba. […] Me imagino que para los hijos —que eran chiquitos— era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. Su entonces esposa Mary Luz Herrán, apenada, diciendo: ‘Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde'”.

También dijo que después de ese día se encontró en otros escenarios con Petro, “pero nunca se mencionó esto, porque es algo vergonzoso”; además, se refirió a las críticas que ha tenido el jefe de Estado por sus constantes faltas a todo tipo de eventos, pues en un poco más de un año ya se contabilizan casi 100 fallas a su agenda.

“Es interesante mirar cómo se dan las cosas, él es una persona que estaba con un cargo diplomático, representando a Colombia, con una función pública, y también tenía inasistencias a su trabajo. Lo que está pasando hoy tiene unos antecedentes de tiempo atrás“, dijo Betancourt.

Para ella, “los colombianos tienen derecho a las explicaciones” porque es un problema repetitivo.

“En el comportamiento de Gustavo Petro hay acciones erráticas y unas faltas graves como presidente”, dijo, y por eso considera que él debe “garantizar que está en sano juicio” y explicar las “dificultades para manejar su agenda diaria, bien sea por problemas de salud, adicción, emocionales o psiquiátricos”; por todo ello, se mostró de acuerdo en que el presidente se someta a un examen de salud como lo han pedido algunos congresistas.

Gustavo Petro le responde a Íngrid Betancourt sobre su salud

Este mismo domingo, en una entrevista con Cambio, Daniel Coronell le preguntó directamente al presidente sobre las versiones de que “Petro sufre de depresiones” y él fue directo: “Eso lo dijo Íngrid”.

Sin embargo, el periodista le dijo que para tratar los problemas de salud mental el primer paso es reconocerlos e insitió en preguntarle si él sufre o ha sufrido de depresión.

El mandatario lo descartó por completo:

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Íngrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Íngrid son mentiras. […] Entonces, Íngrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme”.

Además, reseñó cómo enfrenta situaciones anímicas o emocionales cuando tiene problemas.

Uno de ellos, y el más reciente, fue justamente el proceso judicial que enfrenta su hijo mayor, Nicolás Petro: “Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro“.