Vásquez continúa revelando detalles de las acciones irregulares que hizo su exesposo Nicolás Petro durante la campaña presidencial de su papá, quien hoy ostenta el cargo de jefe del Estado colombiano.

La mujer confirmó que sí, que hoy por hoy el mandatario conoce todos los detalles de la relación de su hijo con Santander Lopesierra, exnarco conocido como ‘el Hombre Malboro’ y quien purgó ya su condena en Estados Unidos, además del dinero que recibió de él.

Sin embargo, dijo en Semana, Petro solo se enteró hasta el pasado primero de febrero sobre las 3:00 de la tarde cuando ella le pidió una cita y fue hasta la Casa de Nariño a contarle todos los detalles, advirtiéndole además que difundiría la información a través de los medios:

“Yo le conté todo. A él no le puede mentir. Si tú le dices una mentira, él la coge super rápido. Yo le dije todo. Él quedó preocupado, y decepcionado también, porque no tenía ni idea. Todo fue a espaldas del presidente.”.

Vásquez detalló que el presidente supo desde ese momento que Nicolás terminaría “metido en problemas, y por ende él también”, pues todo es consecuencia de los actos de su hijo mayor.

La mujer le dijo a la revista que habló con Gustavo Petro por cerca de dos horas y que lo vio decepcionado; además que su primogénito le negó todo. También contó que quedó muy preocupado al escuchar el nombre de Lopesierra, pero que ella le aclaró que los 600 millones que el exnarco quiso aportar para financiarlo “nunca llegaron a la campaña porque Nicolás se quedó con esa plata”.

Ese dinero, en realidad se quiso utilizar como parte del pago para la compra de una lujosa casa en Barranquilla, que la mamá de Nicolás, Katia Burgos, consideraba de “traqueto”.

Aparentemente, el presidente se tomó su tiempo para hacer sus averiguaciones y unas semanas después, puntualmente el pasado jueves 2 de marzo, le pidió a la Fiscalía abrir una investigación a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro.

Vásquez destacó que la preocupación del presidente se acrecentó porque siempre ha hablado de la lucha contra la corrupción y ahora nace este escándalo porque su hijo utilizaba su nombre, y lo sigue haciendo. Y luego entendió lo que se le venía encima:

“Echó la cabeza pa’trás. Me dijo: ‘Tú sabes que esto me va a hacer mucho daño a mí’. Yo le dije que sí, que era consciente de eso, pero que en todo momento había dicho que él no tenía nada que ver”.

Luego de eso, se enteró la determinación del mandatario contra su hijo:

“Que le iba a cerrar todo, que le iba a cerrar las puertas. Porque si él quería sacar algo, lo tenía que sacar de Presidencia y él no se lo iba a permitir. Me dijo: ‘Si él quiere hacerse multimillonario como los hijos de los otros expresidentes, está muy equivocado, porque él eso no lo iba a permitir’. Él ha luchado mucho por el tema de la corrupción como para verse envuelto en esto por el hijo, por los caprichos del hijo, o porque le metieron al hijo que se podría volver multimillonario con la Presidencia”.

Vásquez no sabe si después de eso Petro ha conversado con su hijo, que hoy ejerce como diputado del Atlántico, y de donde ya le están pidiendo la renuncia.