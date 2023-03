La mujer recopiló 1.600 páginas de chats que tuvo con su antigua pareja entre 2021 y 2023 y que contienen cientos de conversaciones con las que busca sustentar las acusaciones al primogénito del mandatario.

Una de ellas se dio el 17 de junio de 2022, dos días antes de la segunda vuelta presidencial. Ese día, sobre las 8:00 de la mañana, Petro y Vásquez acordaban cómo mover varios fajos de un punto a otro, según se lee en los diálogos que difundió Semana.

Nicolás Petro comenzó la conversación y le dijo que tenían que “sacar $ urgentemente”. Ella le preguntó para dónde y él dijo no saber, pero le pidió a su entonces esposa que buscara una solución.

Lo primero que le dijo Vásquez fue que se lo pidiera a alguien que identificó como Germán o a Camilo Burgos —primo de Nicolás por parte de su mamá, Katia Burgos, primera esposa de Gustavo Petro—. Él le contestó que en ese momento su primo no tenía cómo hacerlo, y le insistió que involucrara a su papá.

Así se dio parte de esa conversación:

– Nicolás Petro: Mete eso en la maleta.

– Day Vásquez: Mételo tú. Eso pesa. Yo no puedo.

– Nicolás Petro: En una maleta, y dile a tu papá que traiga el carro urgentemente.

– Day Vásquez: No.

– Nicolás Petro: ¿No qué? Hazlo.

– Day Vásquez: Paran ese carro y tronco de mierdero.

Luego de eso, fue finalmente Nicolás el que aseguró haber metido “eso”. Pero ese tipo de conversaciones eran recurrentes.

La revista retoma otro diálogo, dice, del 9 de febrero de 2022, sobre la una de la tarde cuando Nicolás le pidió a su entonces pareja que movieran el dinero que tenían destinado para la compra de una lujosa propiedad en Barranquilla y que les costaría 1.600 millones de pesos.

La pareja se mantenía en alerta porque Vásquez le dijo a su esposo que ya se le había perdido un millón y medio de su bolso:

– Day Vásquez: Y cuando regresé, el bolso estaba cerrado. Y me faltaba plata. Yo siempre sé lo que tengo. Y no hemos gastado nada acá estos días. Tenía 4.800. Y hay 3.300.

– Nicolás Petro: Mmmmmm. Eso sí es grave.

– Day Vásquez: Por eso quiero poner las cámaras y no decirle.

– Nicolás Petro: Y yo siempre te lo he dicho. Tú eres muy confiada.

– Day Vásquez: Es que no puedo andar con las cosas encima todo el tiempo.

– Nicolás Petro: No, es que no cargues toda esa plata encima. Escóndela. Y quién sabe si nos han sacado de la maleta.

– Day Vásquez: Cómo van a sacar si está la caja fuerte.

– Day Vásquez: Lo que sí estoy pensando es que la caja fuerte anterior se dañó de un momento a otro.

– Nicolás Petro: Recuerda qué hay full afuera.

– Day Vásquez: Eso no lo tengo en la maleta.

– Nicolás Petro: ¿Y entonces dónde lo tienes?

– Day Vásquez: Escondido en otra parte. No podía dejar todo en un mismo sitio. Porque es peor. Iba solo a abrir la maleta. Ya mi papá compró la otra caja fuerte. Que es de más seguridad. Y eso no se puede abrir ni mover así no más. Pesa mucho.

– Nicolás Petro: Mmmm, bueno. Es bueno que acepten lo de la casa para ir saliendo de eso.

En otras ocasiones se les perdió plata, pero también movieron mucha más. Esto hablaron el pasado 15 de julio, según mostró el medio:

– Day Vásquez: Qué vamos a hacer con la $.

– Nicolás Petro: No sé, amor. ¿Qué hacemos? ¿Melissa podrá llevar una parte?

– Day Vásquez: No sé. Me da vaina. Porque se va en taxi para su casa. ¿Y cuánto podría llevar? Dile a tu primo que averigüe.

– Nicolás Petro: 30 máximo, pero podría llevar 50.

– Day Vásquez: Bueno. ¿Se los doy?

– Nicolás Petro: Habla primero con ella.

– Day Vásquez: Ya le dije. Me dice que sí. Un primo va mañana para Barranquilla. Le podría decir a él que lleve 50 más. ¿O no?

– Nicolás Petro: ¿Y es de confianza?

– Day Vásquez: Claro. Julio César. El cantante. El de tu cumpleaños.

– Nicolás Petro: 50 Camilo, 50 Raisa, 50 Germán, 50 Melissa. ¿No?

– Day Vásquez: Sí. ¿Ellos cuándo viajan? Mi primo me dice que él ha pasado hasta 100.

– Nicolás Petro: No sé, ya le pregunté a Camilo.

– Day Vásquez: Bueno.

– Nicolás Petro: Me dijo que mañana.

– Day Vásquez: Bueno.

A las 5:27 p. m., confirmaron que movieron el dinero, según el chat: – Nicolás Petro: ¿Se fue Melissa?

– Day Vásquez: Sí, se acaba de ir.

– Nicolás Petro: jajajaja, ella es loca. Se llevó los 50.

– Day Vásquez: Se los llevó. Mi primo 100. Pero él los tiene allá en efectivo. Es mejor.

– Nicolás Petro: ¿Cómo así?

– Day Vásquez: O sea, esto los deja acá y me entrega los 100 allá.

– Nicolás Petro: Ajá, ¿y los de aquí?

– Day Vásquez: Los deja acá.

Y lo que hablaban en el mismo sentido continúan. Ya hablaban de transportar la suma de 100 millones de pesos en un solo viaje y la revista interpreta de los chat que conoció que “Nicolás Petro siempre quiso guardar como un secreto toda la plata que movía. Era temeroso de levantar la más mínima sospecha” y hasta le pidió a su pareja no hablar de plata frente a su mamá.

Por todo lo que se ha conocido, la Procuraduría ya le abrió una investigación al hijo mayor del presidente al ser diputado del Atlántico y la Fiscalía acogió la petición del mandatario para esclarecer los movimientos de ese dinero y su procedencia, que según dice Vásquez es de Santander Lopesierra, exnarco; y el empresario ‘Turco’ Hilsaca, señalado de participar en dos delitos: concierto para delinquir y homicidio.