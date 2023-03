En las últimas horas, el hijo mayor del presidente se vio involucrado en una controversia relacionada a unos dineros que habría recibido durante la campaña presidencial de su padre, los cuales superarían la suma de 800 millones de pesos.

Day Vásquez, exesposa del actual diputado del departamento de Atlántico, fue quien reveló esa información y aseguró que dichos pagos iban destinados para impulsar la campaña del líder del Pacto Histórico, pero que finalmente Nicolás Petro se había quedado con ellos a escondidas.

De hecho, horas después de que se desatara el escándalo salieron a la luz unos chats de WhatsApp en los que el hijo de Petro le reclamaba a Vásquez por haber filtrado esa información, alegando que le había hecho “un daño bravo”.

Cómo era la casa que quería comprar Nicolás Petro

Este sábado, se conocieron nuevas pruebas con las que Day Vásquez busca darle veracidad a sus afirmaciones. Se trata de otras conversaciones que tuvo con su exesposo hace unos meses, relacionadas con la forma en la que transportaban y ocultaban altas sumas de dinero.

En los extensos chats, compartidos por Semana, se habla de una casa que iban a comprar muy cerca de Barranquilla, la cual tenía un precio de 1.600 millones de pesos, según lo mencionado en dicha conversación.

“Quedaría así: 1.600 millones. [Dar el] 50 % para la firma de la promesa y 50 % al momento de la escritura, que sería en el momento de finalizar el contrato de arriendo o antes de común acuerdo”, escribió la mujer el 9 de mayo del año pasado, según lo citado por la revista.

Allí mencionan que la idea de Nicolás Petro y su pareja en ese momento era dejar el más mínimo rastro de sus movimientos económicos. De hecho, en un chat del 24 de julio él le pidió a Vásquez que no hablara de dinero frente a su mamá, Katia Burgos (primera esposa de Gustavo Petro).

“Amor, no hables de plata delante de mi mamá […]. Ajá, entre menos gente sepa es mejor”, escribió Nicolás Petro, según el mismo medio.

Respecto a la casa que quería comprar el hijo del mandatario, la revista señaló que se trataba de una lujosa vivienda de 436 metros cuadrados, la cual estaba ubicada en Puerto Colombia y tenía piscina privada, terraza, mirador, cuatro habitaciones y tres parqueaderos.

En una conversación del 14 de septiembre, el hijo del presidente le contó a Vásquez cómo reaccionó su mamá al conocer la lujosa casa.

—Ya llegó mi mamá— escribió Nicolás Petro.

—¿Qué dijo?— contestó su esposa en ese momento.

—Que esto parece una mansión— explicó el hijo del presidente.

Lo que llama la atención es que, para no levantar sospecha alguna sobre las altas sumas de dinero que estaba moviendo Nicolás Petro, dicha residencia sería registrada a nombre de una tercera persona. Incluso, en ese mismo chat compartido por Semana, él le explica a Vásquez que le dijo a su mamá que no era de él.

—Le dije que era de un amigo y preguntó que si era traqueto— escribió el diputado del Atlántico.

—¡¡Lo sabía!!— respondió Day Vásquez.

La revista explicó que a lo largo de las conversaciones la exesposa del hijo de Petro le advirtió de los riesgos que corría al tener en su poder cierta cantidad de dinero.

“Después no digas que no te advertí. Yo cumplo con decirte, no diré nada más”, le dijo Vásquez en una oportunidad. No obstante, la respuesta de Nicolás Petro fue contundente: “No entiendo entonces qué quieres que haga yo. Cómo crees que vamos a pagar esta casa, dime”.