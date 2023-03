Vanessa de la Torre comparó la situación de Nicolás Petro con los culebrones que habitualmente se suelen ver en televisión.

(Vea también: “Qué m…, viven de la causa”: Gustavo Bolívar, por escándalos de hijo y hermano de Petro)

El hijo del jefe de Estado fue señalado por su exesposa de haber recibido enormes cantidades de dinero por parte de antiguos mafiosos durante la campaña presidencial de su padre.

En consecuencia, Gustavo Petro le pidió a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que le abriera investigación a su heredero, así como a su hermano Juan Fernando Petro, sospechoso de presuntas reuniones con extraditables para ofrecerles beneficios y hacer negociaciones de paz con ellos.

En ese sentido, la presentadora detalló todas las aristas del escándalo del hijo del gobernante, joven que actualmente funge como diputado del departamento del Atlántico. No obstante, al parecer sus comentarios no les gustaron a muchos.

Lee También

Qué dijo Vanessa de la Torre de Nicolás Petro

La informadora apuntó en Caracol Radio que la noticia “tiene todos los componentes de una historia de Gustavo Bolívar [productor de las famosas narconovelas]”.

Y enumeró: “Hay una mujer que era esposa de Nicolás Petro, él se quedó con plata de mafiosos y además se reunía con ministros. Luego, Nicolás se separa y se enreda con una amiga de ella que hoy en día está embarazada”.

“Esto tiene como telón de fondo a una mujer profundamente ardida”, consideró.

Incluso, se atrevió a especular: “Si a ella no le hubiera ocurrido todo este episodio de traición y dolor, ¿habría contado todo esto? Quién sabe”.

Vanessa de la Torre, regañada por comentarios sobre hijo de Gustavo Petro

“Hay un montón de gente regañándome porque yo dije que en la trama de Nicolás Petro hay traición y dolor”, reconoció al aire.

Y preguntó sobre si había hecho mal al hablar así: “¿Les parece que esa información sobra? Para nada, es relevante porque es la exesposa, porque fue traicionada y porque hay una amiga suya que está embarazada”.

Pero todo no paró ahí, ya que la comunicadora también tuvo un acalorado cruce en Twitter cuando fue cuestionada al respecto.

“Yo no a sé a ustedes, pero a mí la información me gusta de todo tipo: judicial, seria, no seria”, expresó en la emisora debido a lo que le habían escrito en la red social:

“Esos son temas personales. Cuando los periodistas vamos a entender la enorme diferencia entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. Está muy claro en la Constitución por amor a Dios”, decía el señalamiento.

Frente a ello, De la Torre replicó subiendo el tono:

“A mí me interesa la información de todo tipo, si a usted no, pues ignórela y ya”.

Acá, el cruce de mensajes:

En la trama de Nicolás Petro hay traición y dolor, la nueva novia del hijo del Presidente está embarazada. Era, además, amiga de la ex esposa. — Vanessa De La Torre (@vanedelatorre) March 3, 2023