Vanessa de la Torre lamentó en Caracol Radio los procederes del hijo de jefe de Estado, que habría recibido enormes cantidades de dinero de antiguos mafiosos durante la campaña presidencial de su padre.

Así lo filtró su exesposa, mujer a la que el propio Nicolás Petro, actual diputado del departamento del Atlántico, le reprochó por haber ventilado la información ante los medios de comunicación.

En consecuencia, Gustavo Petro le pidió a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, que abriera investigación en contra de su propio hijo para aclarar la situación, así como en contra de Juan Fernando Petro, su hermano, por las presuntas negociaciones de paz y el ofrecimiento de presuntos beneficios a capos y cabecillas en nombre del Gobierno Nacional.

Este panorama hizo que la periodista rechazara que los familiares de los gobernantes aprovechen su posición para llenarse los bolsillos.

Vanessa de la Torre compara a Nicolás Petro con los hijos de Álvaro Uribe

La presentadora se despachó en contra del hijo del presidente asegurando que lo que este hizo fue indebido.

“Eso es muy feo, el hijo del presidente no tiene por qué hacer eso”, dijo en principio.

Y subió el tono asegurando que Nicolás Petro debía irse el país: “Me da pena, pero el hijo del presidente tiene que dedicarse a estudiar. Que se vaya a Australia o que se vaya a vivir a otro lado, que aproveche las becas”.

Acto seguido, lo comparó con Tomás y Jerónimo Uribe, hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, poniéndolos a todos en el mismo nivel por el lucro que consiguieron.

“Lo hicieron los hijos de Uribe y me pareció espantoso esa cantidad de negocios que hacían, enriqueciéndose y aprovechándose del poder del papá”, rechazó.

“Eso no es correcto, no está bien hecho y no se puede hacer”, cerró.