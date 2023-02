Luego de que la Fiscalía citara a declarar en varias oportunidades a Juan Fernando Petro, hoy por fin esa diligencia se concretó. El hermano del presidente Gustavo Petro entregó detalles al ente investigador sobre la existencia de un cartel de abogados que estaría cobrando millones de dólares a narcotraficantes para ser colados en la denominada paz total. Además del familiar del primer mandatario, también fue citado el abogado Pedro Niño, quien actualmente es uno de los voceros del Clan del Golfo en los acercamientos entre ese grupo criminal con el Gobierno.

Lo que ha trascendido públicamente es que existiría un supuesto cartel de abogados que estaría cobrando millonarias sumas de dinero a grandes narcotraficantes para buscar ser nombrados bajo la figura de voceros de paz. Las exigencias de dinero superarían el millón de dólares, ya que de ser nombrados como gestores de paz, no serían extraditados a Estados Unidos, entre otros beneficios judiciales. El Comisionado de Paz, Danilo Rueda, quien es el alto funcionario del Gobierno Petro para los temas relacionados con la paz total, también se ha referido al tema y será llamado para que amplíe la denuncia ante la Fiscalía.

“Se ha utilizado el nombre de Juan Fernando Petro, para propósitos diferentes al ejercicio que él viene desarrollando y es así como hemos solicitado la investigación dentro de las labores que realizamos en derechos humanos (…) No tiene conocimiento de ningún nombre, de ningún abogado, por eso en la apertura de la investigación se constituye como víctima y así nos lo expresó la Fiscalía, y el más interesado en que esto se esclarezca es Juan Fernando”, dijo el abogado de Juan Fernando Petro a Caracol Radio luego de finalizar la diligencia.

Hace una semana, el hermano del presidente denunció los hechos con la revista Semana. Juan Fernando Petro indicó que: Me quieren utilizar, he aprendido que todo se teje con los intereses políticos y por desgracia la paz tiene esos tintes en los que hay intereses creados; no todos están de acuerdo con el presidente Petro sobre la paz y buscan cómo dañar sus políticas, utilizan ciertas cosas para esa finalidad y yo soy una de las figuras que puede ser utilizada para eso. Han utilizado mi nombre para hacer negociaciones, sé que eso pasa aunque no tengo la certeza de quién lo hace y tengo información de que hay gente que paga desde 20 hasta 800 millones de pesos para tener una cita conmigo”.

Lo que hasta ahora se sabe es que esos ofrecimientos se estarían haciendo en cárceles en Antioquia y en La Picota, al sur de Bogotá. Luego de que Juan Fernando Petro denunció los hechos públicamente en Semana, tanto el fiscal Francisco Barbosa como el primer mandatario señalaron que las investigaciones tenían que ir a fondo para determinar qué personas estarían detrás del supuesto cartel de abogados.