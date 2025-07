Una semana después de la muerte de su abuela Nydia Quintero y un mes después del atentado contra su hermano Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, hija de la periodista Diana Turbay, publicó una columna conmovedora en la revista Semana en la que se sincera sobre el dolor, la memoria y la necesidad de cortar la cuerda del sufrimiento para poder seguir.

En el texto, titulado ‘Cortar la cuerda’, Hoyos revive el episodio más traumático de su infancia: el secuestro y posterior asesinato de su madre a manos del narcotráfico en los años 90.

La columna comienza con una escena simple: una visita al dentista junto a su mamá, poco antes de que Diana Turbay fuera secuestrada. En ese momento, su madre le prometió que la llevaría a operarse las cordales al volver de un viaje. Ese viaje, tristemente, fue el último.

“Me juré que no me operaría hasta que ella volviera. Era mi manera de esperar, de creer, de no soltar”, escribió Hoyos.