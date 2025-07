El pasado domingo 6 de julio, un evento que debió haber sido lleno de magia y encanto se convirtió en una incómoda situación de insatisfacción y descontento. Se trata del espectáculo “Magic On Ice”, programado para realizarse en el Coliseo de Combate y Gimnasia de Cartagena, el cual finalmente no logró llevarse a cabo.

(Vea también: Mujer embarazada recibió duro diagnóstico por bulto en una pierna; le dieron seis meses)

La cancelación de último minuto del evento causó gran consternación entre decenas de familias que ya habían adquirido sus entradas y se preparaban para una emocionante tarde de entretenimiento.

“No nos informaron nada hasta que llegamos al lugar. Es frustrante, porque uno se organiza, se ilusiona, y terminamos presas de una desorganización total”, afirmó Rosana Turizo, una de las asistentes, en palabras recogidas por el Universal. Turizo había comprado tres entradas para la función de las 6:15 p.m. por un valor total de 351.000 pesos.

Lee También

Los organizadores del evento tenían programadas dos funciones para esa tarde, una a las 4 p.m. y otra a las 6:15 p.m.. Sin embargo, los asistentes se enteraron al llegar al coliseo que el espectáculo no se llevaría a cabo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Enfoque | Noticias de Sucre y Sincelejo| Periódico digital (@enfoque_col)

¿Por qué se canceló evento de patinaje sobre hielo en Cartagena?

El motivo de esta suspensión no fue otro que una irregularidad con la pista de hielo, la cual no se encontraba lista ni en óptimas condiciones para llevar a cabo este show sobre hielo. Las explicaciones llegaron solo después de la cancelación y no se dio un aviso previo a los usuarios.

“La pista de hielo no pudo estar lista a tiempo”, explicaron voceros del equipo logístico, según relató el periódico local. Sin embargo, esta información llegó demasiado tarde, después de que las familias ya habían llegado al coliseo y se encontraron con que no había espectáculo.

En lugar de un mágico evento familiar, “Magic On Ice” terminó siendo una prueba más de la recurrente falta de organización y comunicación que a menudo afecta a los eventos masivos en Colombia, dejando a su paso no solo decepción, sino también pérdidas económicas y la confianza de los consumidores.

Más allá de la cancelación de último minuto, lo que levantó mayor malestar fue la falta de una oportuna comunicación por parte de los organizadores. Muchas familias arribaron al coliseo sin saber que el evento había sido cancelado, lo cual plantea un serio cuestionamiento acerca del respeto hacia los usuarios.

Esta situación podría plantearse como un serio llamado a la reflexión sobre la organización de este tipo de eventos, sobre todo en lo que respecta a la adecuada planificación y a la consideración hacia el público.

La transparencia, la comunicación oportuna y un enfoque centrado en el cliente son claves en cualquier tipo de actividad de esta índole. Queda claro que, en esta ocasión, los organizadores de “Magic On Ice” no estuvieron a la altura de estas responsabilidades y sus clientes fueron quienes sufrieron las consecuencias.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.