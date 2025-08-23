El asesinato ocurrido en la localidad del occidente de Bogotá, mantiene en alerta a las autoridades por su presunta relación con la masacre registrada en Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Según reveló el periodista conocido como ‘el Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, Nelson Alberto Rodríguez Morales, de 45 años, fue baleado el pasado viernes 22 de agosto en medio del velorio de su madre, Sol Margarita Morales Lara, una de las víctimas mortales de aquella incursión armada.

De acuerdo con la información citada por el comunicador, Rodríguez Morales salió de la funeraria ubicada en la carrera 70B con calle 26 sur hacia una cafetería cercana y, al regresar, fue sorprendido por un sicario que le disparó en la cabeza a menos de un metro de distancia. Los atacantes, que se movilizaban en una motocicleta negra de bajo cilindraje, habrían esperado cerca de 45 minutos hasta concretar el homicidio, antes de escapar.

El coronel Andrés Darío Eduardo Prada, comandante operativo de seguridad ciudadana número tres de la Policía de Bogotá, explicó que el hombre fue asesinado justo al salir del funeral. después del ataque, el cuerpo de Sol Margarita y otro de los fallecidos en la masacre de Cundinamarca fueron retirados de urgencia de la funeraria, pese a que las honras estaban previstas para extenderse unas horas más.

El contexto de este crimen está ligado a la masacre ocurrida el pasado 19 de agosto en la vereda San Ramón, municipio de El Colegio. Allí, cuatro hombres en dos motocicletas ingresaron a la finca Villa Claudia y dispararon contra los presentes. Allí murieron Sol Margarita Morales Lara, Ángel Natalia Vaca Santamaría y Jobany Javier Chivata Daza, mientras que tres familiares resultaron heridos.

Los reportes de las autoridades indican que algunas de las víctimas tenían antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Incluso, se mencionan posibles nexos con organizaciones delincuenciales de San Andresito de la 38 en Bogotá, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas.

Finalmente, se conoció que días antes del ataque en Mesitas, la familia se había trasladado desde Villavicencio, donde un hombre conocido como alias el Diablo fue asesinado el 29 de julio. Aunque no hay confirmación oficial, las autoridades investigan si existe una conexión entre ese crimen y la masacre, en el marco de una disputa criminal de mayor alcance.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

