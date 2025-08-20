El alcalde de El Colegio, Diego López, contó en Caracol Radio que el hecho ocurrido en una finca de este municipio dio un giro luego de los últimos datos revelados en la investigación.

El hecho ocurrió en una propiedad que queda a casi dos horas del casco urbano de Mesitas del Colegio y “las personas que fueron ultimadas son personas que tienen antecedentes gravísimos“, aseguró el alcalde de ese municipio al que van muchos bogotanos de viaje.

El mandatario local señaló que las personas que son víctimas de esta masacre “han estado en la cárcel. Sus antecedentes son concierto para delinquir, porte de armas, atracos, antecedentes graves. Desafortunadamente ayer fueron tomadas por sorpresa por otro grupo, que son los que cometieron este hecho”.

Aunque él no mencionó la identidad de las víctimas, anteriormente se había revelado que se trata de Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años, con una herida en la cabeza; Sol Margarita Morales Lara, de 67 años, con impactos en pómulo derecho y cuello; Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años, con herida en el pómulo izquierdo.

“Ellos venían del Llano a pasar como una especie de refugio y descanso en este finca”, expresó López en la charla con Caracol Radio.

El hecho también dejó unas personas heridas que son: Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, con una lesión en el antebrazo izquierdo; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, con heridas en cuello y espalda; Claudia Tereza Rodríguez, quien recibió un disparo en el abdomen.

“Eran 6 personas, incluido el dueño, que había pasado por la cárcel y era parte de otra banda. De él se sabe que había tenido como beneficios. De esas 6, mataron a 3 y 2 fueron llevados heridos de inmediato. Luego apareció el otro, que estaba desaparecido y había huido del lugar herido”, contó el alcalde López.

Aunque el hecho no deja de provocar preocupación en las autoridades, estos antecedentes son relevantes para el caso porque la nueva hipótesis es que se trataría de alguna venganza o un intento de robo entre bandas, pues una de las versiones apunta a que habían preguntado por un dinero que estaba guardado en la finca.

“Lo que nos da a entender con estas primeras investigaciones de ir al lugar y conocer estos antecedentes es que es un hecho aislado y parece ser una vendetta entre bandas que operan en Bogotá y a pesar de que es gravísimo, nos da la tranquilidad de que no fue contra un turista. Sin embargo, sigue siendo igual de grave para nosotros como municipio”, dijo el alcalde.

