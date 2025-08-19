Sobre la tarde de este martes 19 de agosto se reportó una escalofriante masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca. Según informó Noticias RCN, hombres armados asesinaron a tres personas.
#ATENCIÓN | Autoridades confirman un hecho violento en el municipio de Mesitas del Colegio.
Al parecer, hombres armados llegaron a la inspección El Triunfo y dispararon en contra de miembros de una familia que se encontraban en una finca recreativa. Se habla preliminarmente de…
La matanza ocurrió en un centro vacacional de la inspección El Triunfo, en la vereda San Ramón, del municipio cundinamarqués. Al parecer, las víctimas serían miembros de una misma familia que descansaban en el lugar.
RCN dio a conocer que otras tres personas en el lugar resultaron heridas y que al menos dos estarían desaparecidas. En el lugar hacen presencia miembros de la Policía y de la Fiscalía.
Noticia en desarrollo…
