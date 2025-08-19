Una tragedia sacudió la tarde de este martes 19 de agosto en Mesitas del Colegio, luego de que tres personas fueron asesinadas a manos de hombres armados en un centro vacacional. De acuerdo con Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, el ataque se presentó con pistolas calibre nueve milímetros.

Según el mandatario departamental, la masacre se presentó sobre las 2:30 de la tarde en la finca Villa Claudia, usada con fines recreativos, de la vereda San Ramón. Las personas asesinadas, agregó Rey, fueron dos mujeres y un hombre.

El coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, confirmó que los asesinados son miembros de una misma familia. Al parecer, las personas estaban de descanso en el centro vacacional.

El crimen fue perpetrado, presuntamente, a manos de cuatro delincuentes que serían extranjeros y se movilizaban en dos motos. Al parecer, los sujetos llegaron al lugar y para preguntar por una suma de dinero.

“Al obtener respuesta negativa de los moradores, proceden indiscriminadamente a disparar”, detalló Rey a través de ‘X’ (Twitter).

Además de las víctimas fatales, hubo tres personas que quedaron heridas por las ráfagas de bala. Según El Tiempo, los lesionados son: Jhon Vélez, de 26 años y con un impacto en el antebrazo inzquierdo; Luis Rodríguez, de 68 años y con afectación en el cuello con orificio de salida en el hombro, y Claudia Rodríguez, de 49 años y a quien un disparo le atravesó el abdomen.

Dos de los lesionados fueron remitidos al hospital de La Mesa, mientras que el otro fue ingresado al centro asistencial de El Colegio, Nuestra Señora del Carmen.

El gobernador Rey confirmó que el Gaula, la Sipol y la Sijín, todas de la Policía, llegaron al lugar para hacer la respectiva inspección. A su vez, se activó un plan candado para dar con el paradero de los autores materiales. El coronel Herrera añadió que las Fuerzas Militares hicieron presencia para apoyar las investigaciones y el operativo de capturas.

