Las autoridades investigan el asesinato de Leif Elxnat, un ciudadano alemán de 26 años, cuyo cuerpo fue hallado a unos 50 metros de su motocicleta en la carretera que conecta Cuatro Vías con Uribia, en el departamento de La Guajira. El crimen, cometido por hombres que aún no han sido identificados, tendría como principal hipótesis un intento de robo, una problemática que ya ha sido denunciada en ese corredor vial.

Elxnat era estudiante y había llegado a Colombia en agosto del año pasado para hacer un intercambio académico en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, en Bogotá. Tras finalizar su semestre en diciembre, decidió recorrer el país. En los últimos días se encontraba en la costa Caribe, viajando en una motocicleta Suzuki, y al parecer se dirigía hacia la Alta Guajira, como parte de su ruta turística.

Con el objetivo de dar con los responsables, la Gobernación de La Guajira convocó un consejo de seguridad en el que se anunció una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita esclarecer el crimen.

El coronel Salomón Bello, comandante de la Policía en el departamento, señaló que aún no existe una versión concluyente sobre lo ocurrido, pero confirmó que unidades de la Policía y del CTI de la Fiscalía adelantan las labores investigativas. “Estamos trabajando para esclarecer este hecho que enluta a una familia en Alemania”, afirmó.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Seccional de La Guajira, a través de la URI de Maicao, donde ya se abrió una indagación formal. De acuerdo con el informe preliminar, elaborado por la Sijín y la Fiscalía, el crimen fue reportado hacia las 8:33 de la mañana del pasado martes, cuando se alertó sobre un hombre sin vida en el kilómetro 58 de la vía que comunica a Riohacha con Uribia, a la altura de Cuatro Vías.

La inspección al cuerpo permitió establecer que Elxnat recibió dos impactos de bala en el costado izquierdo del pecho, heridas que le ocasionaron la muerte de manera inmediata.

Las autoridades también analizan otros hechos similares ocurridos en la zona, con el fin de determinar si existe una misma estructura delincuencial detrás de estos ataques. Entre los antecedentes figura un asalto a turistas franceses el 20 de febrero de 2024, cuando se movilizaban entre el Cabo de la Vela y Manaure; el robo de una motocicleta a creadores de contenido el 7 de agosto de 2024; y el homicidio de un turista antioqueño en noviembre de 2022, cuando viajaba hacia el Cabo de la Vela.

Con estos elementos, la Fiscalía y la Policía avanzan en un análisis conjunto para establecer si el asesinato de Leif Elxnat hace parte de un patrón criminal que estaría afectando a viajeros y turistas en el norte del país.

