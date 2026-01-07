En su discurso desde la Plaza de Bolívar, Gustavo Petro reaccionó con dureza a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe, quien había comentado las recientes insinuaciones de Donald Trump sobre una posible acción militar en Colombia similar a la ejecutada contra Nicolás Maduro en Venezuela.

Uribe había afirmado que las advertencias de Trump eran consecuencia de la “falta de control interno” sobre la delincuencia y el narcotráfico en el país. Además, el líder del Centro Democrático enfatizó que Estados Unidos estaría tras los pasos de Petro, no de Colombia, diferenciando claramente entre el mandatario y la nación.

Ante una multitud reunida en la plaza, Petro no se contuvo al referirse a su principal opositor: “Decía el expresidente Uribe que hay que diferenciar a la nación de Petro. Los norteamericanos vienen por Petro, no por Colombia. No le quiero decir la grosería que le quiero decir, pero mucho HP. No sabe de la historia de Colombia”.

El comentario causó risas y murmullos entre los asistentes. Sin embargo, Petro inmediatamente aclaró con ironía: “HP no es lo que ustedes se imaginan. Es honorable parlamentario que fue. Honorable persona”, en una evidente burla que intensificó las reacciones en la plaza y en redes sociales.

“Uribe no tiene razón. Si tocan a Petro, tocan a Colombia”, concluyó el mandatario, no sin antes culpar a Uribe de muchos de los problemas que sufre el país.

Qué dijo Gustavo Petro hoy en la Plaza de Bolívar

Durante su intervención, Petro entregó detalles de lo que fue el primer diálogo que tuvo con Trump tras la escalada de amenazas: “Le acepto su propuesta de hablar”, refiriéndose a la invitación que le hizo el estadounidense para que conversen en la Casa Blanca.

El mandatario también reveló que se contactó con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien invitó a la Casa de Nariño: “Hablé hace unos días con la presidenta de Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto, la invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar a la sociedad venezolana”.

