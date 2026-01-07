El presidente Gustavo Petro dio a conocer que hace dos días entabló comunicación con Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro.

El jefe de Estado detalló que considera relevante entablar un diálogo con la nueva mandataria. “La conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar la sociedad venezolana que, como en Colombia, podría estallar violencia entre ella misma”, dijo Petro al respecto.

La novedad la dio a conocer en medio del discurso que dio en la Plaza de Bolívar, en el que contó la llamada que tuvo con Donald Trump, que terminó por calmar los ánimos entre los países y que dio como resultado la invitación a Washington por parte del presidente estadounidense.

Desde Bogotá, Petro terminó por confirmar que aceptó la invitación de Trump para visitar la Casa Blanca y serán el secretario de Estado, Marco Rubio, junto a la canciller Rosa Villavicencio, quienes concreten los detalles de la reunión que sería próximamente.

Por ahora, está por confirmarse la aceptación por parte de Delcy Rodríguez a la invitación del mandatario colombiano. Aunque han pasado pocos días desde la intervención de EE. UU. a Venezuela, ya han sido varios los cambios en dicho país.

Entre las novedades, ya Trump aseguró que Venezuela ‘entregará’ hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos y que él controlará ese dinero. Así mismo, dijo que Venezuela solamente comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo.

