La llamada entre Gustavo Petro y Donald Trump ocupa la atención nacional e internacional, en medio de la tensión diplomática que ha incrementado entre Estados Unidos y Colombia en los últimos días.

Poco a poco se conocen más detalles sobre lo que fue la comunicación entre los mandatarios y entre ellos, está la fotografía en la que se ve a Gustavo Petro entablando la conversación, previo a su salida a la Plaza de Bolívar, en medio de las movilizaciones convocadas.

Entre lo más relevante de la llamada, se sabe que el mandatario estadounidense invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca, algo que deja entrever que los ánimos se calman entre los países.

En su discurso desde la Plaza de Bolívar, Petro destacó la invitación y aseguró que el diálogo es el camino para limar las asperezas.

#ATENCIÓN | Esta es la foto del presidente Gustavo Petro hablando con el mandatario norteamericano Donald Trump. En la llamada tocaron temas de seguridad en la frontera y de la lucha contra el narcotráfico, incautaciones de drogas y destrucción de laboratorios. pic.twitter.com/dITNBvrWZm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 7, 2026

Por su parte, Donald Trump también se refirió de inmediato a la llamada y agradeció el tono del jefe de Estado colombiano. “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”, fue parte de lo que dijo.

Además, el presidente estadounidense agregó que Marco Rubio, secretario de Estado, y Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores, se encargarán de los arreglos para concretar la visita de Petro a Washington.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.