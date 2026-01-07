El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela “solo comprará productos fabricados en Estados Unidos” con los recursos obtenidos de un acuerdo mediante el cual el país sudamericano cederá hasta 50 millones de barriles de petróleo a EE. UU. El mandatario sostuvo que esta condición forma parte del nuevo “acuerdo petrolero” anunciado por su administración.

Trump detalló que las compras contempladas abarcan sectores estratégicos y bienes clave para la infraestructura venezolana. “Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses y medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió el presidente en una publicación en redes sociales. Añadió que “en otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal”.

El mandatario ha presionado a la actual dirigente venezolana Delcy Rodríguez para fortalecer los vínculos económicos con Washington tras la operación del fin de semana pasado que derivó en la captura de Nicolás Maduro. En ese contexto, Trump insistió en que el nuevo esquema comercial beneficiará a ambos países. “Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, afirmó. El martes, Trump anunció que se dispondrán aviones para transportar petróleo venezolano a EE. UU. con fines de venta, por un monto cercano a los US$2.800 millones a precios actuales.

La comercialización del crudo venezolano ya comenzó. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló a periodistas que EE. UU. inició la venta del petróleo en los mercados internacionales. Por su parte, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó: “No estamos robando el petróleo de nadie”. Agregó que “vamos a reanudar la venta de petróleo venezolano en los mercados mundiales de crudo, lo depositaremos en cuentas a nombre de Venezuela y devolveremos esos fondos a Venezuela en beneficio del pueblo venezolano”.

Wright también explicó que, en una primera etapa, los ingresos no se destinarán a compensar a empresas como Exxon Mobil Corp. o ConocoPhillips, cuyos activos fueron nacionalizados durante el gobierno de Hugo Chávez. Aunque reconoció que esas compañías deberán recibir compensación, calificó el asunto como “un problema a largo plazo”.

