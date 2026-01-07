Las reacciones luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos siguen latentes y, más allá de los países que critican y reprochan el accionar del gobierno Trump, también hacen eco en redes sociales los mensajes de celebración de los ciudadanos que, en carne propia, han tenido que padecer la violencia, los robos electorales y otros actos atroces que tienen al país vecino en crisis desde hace décadas.

Uno de esos mensajes es viral en Twitter y fue compartido en vivo en el programa ‘Edición Especial’, de Perú, el cual es conducido por el periodista Diego Acuña. Durante uno de los especiales sobre la caída de Maduro, Acuña leyó el mensaje del ciudadano que retrata el sentir de millones de venezolanos que residen en ese país o que se mantienen en el exilio ante la crisis social y política.

“Nos ha llegado, nos ha sido enviado el día de hoy un texto, un mensaje de un ciudadano venezolano en el exilio que hasta este momento permanece en el anonimato. He tratado de averiguar de quién se trata y que yo quiero compartir con ustedes para para que ustedes se den cuenta de las estupideces que alguna gente habla sin saber, desde la comodidad de lo que tiene para ofrecer el capitalismo del mundo libre. Todos son campeones para criticar lo que habría que hacer para liberar a pueblos oprimidos desde países libres”, explica Acuña en un primer momento.

Seguido, comienza a leer el mensaje con los argumentos que da el ciudadano venezolano y con el que les responde a quienes señalan y critican la acción reciente de Estados Unidos que dio con la captura de Maduro y que, para muchos analistas, se traduce en el inicio de la caída del Régimen que inició Hugo Chávez en 1999.

“A ver, queridos preocupados de última hora, sabemos que ven una noticia sobre Estados Unidos, escuchan la palabra intervención y automáticamente activan el modo imperialismo, colonialismo desde la comodidad de su sofá en un país democrático y con supermercados llenos. Pero antes de dictar cátedra en Twitter, respiren, siéntense, escuchen, para nosotros venezolanos, esto no va de geopolítica, de salón ni de debates teóricos, va de sobrevivir. Por primera vez en 27 años sentimos que alguien hizo algo, no que lo debatió, no que lo condenó, no que lo evaluó, lo hizo. No estamos celebrando la guerra, estamos celebrando la posibilidad remota, pero real, de que te termine la pesadilla. Aquí les dejamos una explicación con peras, manzanas y un poquito de memoria histórica”, relata el mensaje, en medio del anonimato.

Enseguida, les responde a quienes, desde la comodidad de un sofá, cuestionan el accionar de Estados Unidos para, por fin, dar con la captura de Maduro y el inicio de la caída del régimen que ha dejado miles de muertos y más de 9.000 presos políticos. Además, los invita a reflexionar sobre cómo hubieran hecho para parar tanta crueldad a partir del diálogo que, en muchos momentos, se intentó estando Maduro al mando.

“¿Diálogo? Fueron años de diálogos, mediaciones, mesas, foros, encuentros. Mientras dialogábamos, ellos encarcelaban, torturaban y compraban más fusiles. Presión internacional, hubo sanciones, denuncias, informes de la ONU. Resultado: cero. La verdad incómoda es esta. Si fuera por muchos de ustedes, desde su distancia moralmente cómoda, no se hubiera hecho nada. Y mientras tanto: se nos fue la juventud, se nos fue el país, se nos fue la vida. Y no, tu título universitario no te pone por encima del dolor de un pueblo”, asegura el ciudadano.

Este es el video completo con las palabras que, desde el exilio, retratan el sentir de millones de venezolanos por estos días y la luz de esperanza, de cambio, que representa para ellos la caída del dictador Nicolás Maduro:

