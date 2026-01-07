Las fuerzas armadas de Estados Unidos llevan a cabo el miércoles una operación en el Atlántico Norte para apoderarse de un petrolero bajo bandera rusa, perseguido desde hace varios días por Washington, según medios de comunicación estadounidenses.

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

#LoÚltimo | Estados Unidos capturó un buque petrolero venezolano que estaba custodiado por fuerzas rusas. Esto es lo que se sabe. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/WZmeeiokwX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2026

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa. El petrolero se encontraba el miércoles en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.